Таку думку 24 Каналу висловив командир батальйону ударних БпЛА 92 ОШБр Юрій Федоренко, зазначивши, що на більшості відтинків фронту противник не має тактичного успіху. Потужна об'єднана робота Сил оборони відбиває атаки окупантів та ліквідує їхній ударно-штурмовий потенціал живої сили та техніки.

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Відбиваємо атаки ворога

На деяких напрямках, за словами Федоренко, наприкінці 2023 року, зокрема і в напрямку Часова Яру, росіяни мали не суттєвий тактичний успіх. Саме на цьому напрямку вони намагаються розвивати ударно-штурмові дії.

Росіяни прагнуть зайняти необхідні плацдарми для подальшого штурму Часова Яру. Для цього вони заводять резерви, додаткову техніку, артилерійські засоби, боєприпаси до них, адже Сили оборони постійно нищать озброєння ворога.Також противник застосовує весь наявний ударно-штурмовий потенціал для того, щоб реалізувати своє завдання,

– пояснив командир батальйону.

Водночас за його словами, об'єднаною роботою низки бригад здійснюється все можливе і неможливе для того, щоб противник не мав подальших тактичних успіхів. Також надалі будуть проведені необхідні заходи щодо відкидання окупантів з тих рубежів, які їм вдалося зайняти.

Переважаємо за ефективністю

Також на цьому напрямку українські сили активно застосовують FPV-дрони, і що важливо переважають за потенціалом їхнього ефективного використання можливості ворога. Йдеться про відстань, на яку можуть залітати українські дрони, тип боєприпасів, які можуть нести тощо.

"Щиро прошу, не розповідати, як працюють українські дрони, тому що противник цю інформацію може використати на свою користь, і тоді матимемо значні проблеми. Тому що за чисельністю засобів ворог поки що переважає, а за ефективністю застосування повною мірою переважають Сили оборони", – впевнений Юрій Федоренко.

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