Стратегический город: сержант ВСУ ответил, с какой целью оккупанты прут на Часов Яр

На Бахмутском направлении воюют хорошо подготовленные российские бойцы. Они хорошо снаряжены, имеют большое количество FPV-дронов, которые активно используют, поэтому врага точно не стоит недооценивать.

Об этом 24 Каналу рассказал сержант ВСУ, спикер международного волонтерского сообщества InformNapalm Михаил Макарук, отметив, что по количеству беспилотников оккупанты значительно превосходят Украину. Относительно города Часов Яр, который неподалеку Бахмута, то его россияне забрасывают авиабомбами и сравнивают с землей.

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Оккупанты наступают на Бахмутском направлении

Враг повторяет тактику, которую использовал в Авдеевке, и пытается уничтожать населенные пункты КАБами. Он использует их все чаще, а самой большой проблемой является то, что авиационным бомбам никак нельзя противодействовать. Противовоздушной обороны не хватает, а глобальной поддержки с воздуха – нет.

Регулярно работает их артиллерия крупных калибров, минометы, FPV-дроны, авиация. Россияне активно прут вперед,

– рассказал Михаил Макарук.

Украина за 7 дней уничтожила 7 вражеских самолетов, но, к сожалению, оккупанты еще имеют достаточно ресурсов, чтобы собирать и модернизировать свои воздушные суда. Российские заводы активно работают, некоторые из них перепрофилировались, открылись новые, которые теперь производят беспилотники.

"Я всем собратьям хочу напомнить быть осторожными с российскими БПЛА. Оккупанты закладывают взрывчатку в свои "Орланы" для того, чтобы они могли самоликвидироваться. Также устанавливают датчики, по которым отслеживают, куда их переносят, чтобы потом отработать по этому месту артиллерией или даже ракетами", – отметил сержант ВСУ.

Почему для России важен Часов Яр

Сначала оккупанты хотят захватить хребет перед Часовым Яром – это полноценный Донецкий кряж, а дальше будет выход на Константиновку, которая является одним из крупнейших агломераций. Более того, город Часов Яр – господствующая высота, с нее много всего видно.

Это стратегический город, который расположен на высоте. Часов Яр окружен различными перекрестками Донецкого кряжа. Именно оттуда когда-то шла дорога на Бахмут. Сейчас бои продолжаются возле окрестных сел. Россияне постепенно сравнивают их с землей,

– подчеркнул Макарук.

Поэтому оккупанты пытаются позиционно атаковать и выполнить политическую задачу – выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

Увеличилась ли группировка россиян возле Бахмута

После выхода ВСУ из Авдеевки враг, вероятно, рассредоточит свои усилия на разных направлениях. Украинские военные уже возводят укрепления, но российские захватчики используют разнообразную тактику, чтобы не дать нашим бойцам возможности это сделать.

У них огромный запас артиллерии, снарядов, они могут выпускать их сколько угодно. Относительно того, стало ли россиян больше, то вроде все так же. Но стоит понимать, что после Авдеевки наступление продолжается,

– отметил Михаил Макарук.

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