В ISW проаналізували, чи має Росія резерви для посилення наступу на Луганщині
Джерело:ISW
Росіяни намагаються наступати на Луганському напрямку, використовуючи для цього усі наявні людські та технічні ресурси. Водночас в Інституті з вивчення війни зазначили, чи достатньо в Путіна резервів для посилення бойових підрозділів.
Як констатували аналітики, просто зараз триває основна фаза російських наступальних операцій у Луганській області. І, вочевидь, загарбникам бракує наявних вільних резервів, аби різко збільшити масштаби й інтенсивність наступу до кінця цієї зими.
Дивіться також Нова загроза з неба: чим небезпечні Shahed-191, Shahed-129, Mohajer-6 і як Росія їх отримала
Особливість ворожих військ
Експерти констатували, що кремлівське командування звичайні сухопутні сили, як правило, розгортає та змушує воювати у доктринальних формуваннях і підрозділах, а не в батальйонно-тактичних групах чи інших спеціальних структурах.
Спостерігається кілька критично важливих танкових одиниць. Це свідчить про те, що російські військові продовжують боротися за заміну техніки, особливо танків, втраченої під час попередніх невдалих наступальних операцій,
– написали в ISW.
Окрім того, там припустили, що ворожі сили все ще мають у резерві певні відновлені механізовані підрозділи. Однак навіть якщо Кремль вирішить їх відправити на лінію фронту в Луганській області, це навряд чи кардинально змінить перебіг бойових дій. Себто окупантів уже нічого не врятує.
Що відбувається на Луганщині: останні новини з фронту
- У Генштабі не так давно розповідали, що ворог продовжує обстрілювати населені пункти в Луганській області. Зокрема, йдеться про такі міста й села: Стельмахівка, Кремінна, Діброва та Білогорівка.
- Водночас там констатували, що до обласного центру – тобто до Луганська – нещодавно прибула чергова команда інструкторів з Ірану. Вочевидь, вони навчатимуть російських військових, як застосовувати ударні безпілотники.
- Також глава Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначав, що загарбники готуються до масштабного наступу в регіоні. За його словами, ворог намагається змінювати тактику, залежно від ландшафту місцевості, однак незмінно кожного дня атакує позиції української армії. Очевидно, найважчою є ситуація поблизу Кремінної.