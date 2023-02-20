В ISW проанализировали, есть ли у России резервы для усиления наступления на Луганщине

Россияне пытаются наступать на Луганском направлении, используя для этого все человеческие и технические ресурсы. В то же время в Институте по изучению войны отметили, достаточно ли у Путина резервов для усиления боевых подразделений.

Как констатировали аналитики, прямо сейчас идет основная фаза российских наступательных операций в Луганской области. И, очевидно, захватчикам не хватает свободных резервов, чтобы резко увеличить масштабы и интенсивность наступления к концу этой зимы.

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Особенность вражеских войск

Эксперты констатировали, что кремлевское командование обычные сухопутными силами, как правило, разворачивает и заставляет воевать в доктринальных формированиях и подразделениях, а не в батальонно-тактических группах или других специальных структурах.

Наблюдается несколько критически важных танковых единиц. Это свидетельствует о том, что российские военные продолжают бороться за замену техники, особенно танков, утраченной во время предыдущих неудачных наступательных операций,

– написали в ISW.

Кроме того, там предположили, что вражеские силы все еще имеют в резерве некоторые восстановленные механизированные подразделения. Однако даже если Кремль решит отправить их на линию фронта в Луганской области, это вряд ли кардинально изменит ход боевых действий. То есть оккупантов уже ничего не спасет.

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