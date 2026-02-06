25 відсотків усіх боїв на фронті – це український наступ, – Сирський

На фронті зараз непроста ситуація. Водночас українські воїни продовжують мужньо стримувати ворожий натиск, не лише обороняючись, але й наступаючи.

Сили оборони України активно здійснюють наступальні та контрнаступальні дії. Про це під час спілкування з журналістами розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає 24 Канал.

Як і де Україна стримує російський наступ?

За словами генерала, на окремих ділянках фронту близько чверті бойових зіткнень становлять саме дії українських підрозділів у наступі.

Наші захисники намагаються утримувати противника в постійній напрузі, завдавати йому втрат і не допустити просування вперед. Така тактика, зазначає Головком, дає результат. У січні противнику не вдалося досягти жодних суттєвих оперативних успіхів.

Сирський окреслив ситуацію на різних напрямках. Так, на Куп'янському напрямку Сили оборони України проводять контрдиверсійні заходи, а ворог зазнає постійних втрат. Завдяки ефективним діям штурмових підрозділів вдалося стабілізувати обстановку на Лиманському напрямку.

У районі Гуляйполя тривають інтенсивні бойові дії. Усі спроби ворога прорвати нашу оборону були невдалими. Українські підрозділи також здійснюють активні дії, що створює передумови для стабілізації ситуації.

Головнокомандувач підкреслив, що у 2025 році Україна провела 3 наступальні операції, дві з яких – на території Росії: у Бєлгородській області та в Курській області. Третя операція відбулася на Добропільському напрямку. Ці дії зірвали плани противника щодо захоплення Донецької області та створення так званих буферних зон.

Що відомо про останні події на фронті?