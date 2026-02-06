25 відсотків усіх боїв на фронті – це український наступ, – Сирський
- Сили оборони України активно здійснюють наступальні дії, стримуючи ворога на різних напрямках та завдаючи йому втрат.
- У 2025 році Україна провела три контрнаступальні операції, зокрема в Бєлгородській та Курській областях Росії.
На фронті зараз непроста ситуація. Водночас українські воїни продовжують мужньо стримувати ворожий натиск, не лише обороняючись, але й наступаючи.
Сили оборони України активно здійснюють наступальні та контрнаступальні дії. Про це під час спілкування з журналістами розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає 24 Канал.
Дивіться також Кіл-зони вглиб уже сягають 20 кілометрів, – Сирський про ситуацію на фронті
Як і де Україна стримує російський наступ?
За словами генерала, на окремих ділянках фронту близько чверті бойових зіткнень становлять саме дії українських підрозділів у наступі.
Наші захисники намагаються утримувати противника в постійній напрузі, завдавати йому втрат і не допустити просування вперед. Така тактика, зазначає Головком, дає результат. У січні противнику не вдалося досягти жодних суттєвих оперативних успіхів.
Сирський окреслив ситуацію на різних напрямках. Так, на Куп'янському напрямку Сили оборони України проводять контрдиверсійні заходи, а ворог зазнає постійних втрат. Завдяки ефективним діям штурмових підрозділів вдалося стабілізувати обстановку на Лиманському напрямку.
У районі Гуляйполя тривають інтенсивні бойові дії. Усі спроби ворога прорвати нашу оборону були невдалими. Українські підрозділи також здійснюють активні дії, що створює передумови для стабілізації ситуації.
Головнокомандувач підкреслив, що у 2025 році Україна провела 3 наступальні операції, дві з яких – на території Росії: у Бєлгородській області та в Курській області. Третя операція відбулася на Добропільському напрямку. Ці дії зірвали плани противника щодо захоплення Донецької області та створення так званих буферних зон.
Що відомо про останні події на фронті?
На фронті тривають запеклі бої між ЗСУ та російськими військами в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка, де обидві сторони мали просування.
Костянтинівка залишається під загрозою через негоду, яка обмежує роботу українських дронів. Туман і дощ можуть дати російським військам шанс просунутися з південного заходу та спробувати перерізати головну лінію постачання міста – трасу Н20.
Місто добре укріплене й обороняється кількома бригадами, однак сил бракує, щоб перекрити всі напрямки. Найвразливіша ділянка – район Іллінівки, Степанівки та Берестка, де росіяни останніми тижнями нарощують активність.
Українська оборона значною мірою тримається на безпілотниках, але складні погодні умови знижують їхню ефективність. У разі втрати Костянтинівки під загрозою опиняться Краматорськ і Слов'янськ, хоча штурм міста буде для Росії тривалим і дорогим.
На півдні Запорізької області зростає напруга. За геолокованими кадрами від 28 січня, російські війська просунулися на північний захід від Степногірська, на захід від Оріхового. Найскладніша ситуація саме біля Степногірська: росіяни атакують не лише в лоб, а й намагаються обходити оборону з флангів і заходити в тил. За словами експертів, Росія діє за знайомою тактикою – обходить вузли оборони та створює кілька загроз одночасно, змушуючи ЗСУ розосереджувати сили. Якщо Росія перекине резерви з інших напрямків, бої на цьому відтинку можуть різко загостритися, а південь Запорізької області – стати одним із найнапруженіших напрямків фронту.