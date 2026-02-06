25 процентов всех боев на фронте – это украинское наступление, – Сырский
- Силы обороны Украины активно осуществляют наступательные, сдерживая врага на разных направлениях и нанося ему потери.
- В 2025 году Украина провела три контрнаступательные операции, в частности в Белгородской и Курской областях России.
На фронте сейчас непростая ситуация. В то же время украинские воины продолжают мужественно сдерживать вражеский натиск, не только обороняясь, но и наступая.
Силы обороны Украины активно осуществляют наступательные и контрнаступательные действия. Об этом во время общения с журналистами рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает 24 Канал.
Смотрите также Кил-зоны вглубь уже достигают 20 километров, – Сырский о ситуации на фронте
Как и где Украина сдерживает российское наступление?
По словам генерала, на отдельных участках фронта около четверти боевых столкновений составляют именно действия украинских подразделений в наступлении.
Наши защитники пытаются удерживать противника в постоянном напряжении, наносить ему потери и не допустить продвижения вперед. Такая тактика, отмечает главком, дает результат. В январе противнику не удалось достичь никаких существенных оперативных успехов.
Сырский очертил ситуацию на разных направлениях. Так, на Купянском направлении Силы обороны Украины проводят контрдиверсионные мероприятия, а враг несет постоянные потери. Благодаря эффективным действиям штурмовых подразделений удалось стабилизировать обстановку на Лиманском направлении.
В районе Гуляйполя продолжаются интенсивные боевые действия. Все попытки врага прорвать нашу оборону были неудачными. Украинские подразделения также осуществляют активные действия, что создает предпосылки для стабилизации ситуации.
Главнокомандующий подчеркнул, что в 2025 году Украина провела 3 наступательные операции, две из которых – на территории России: в Белгородской области и в Курской области. Третья операция состоялась на Добропольском направлении. Эти действия сорвали планы противника по захвату Донецкой области и созданию так называемых буферных зон.
Что известно о последних событиях на фронте?
На фронте продолжаются ожесточенные бои между ВСУ и российскими войсками в тактическом районе Константиновка – Дружковка, где обе стороны имели продвижение.
Константиновка остается под угрозой из-за непогоды, которая ограничивает работу украинских дронов. Туман и дождь могут дать российским войскам шанс продвинуться с юго-запада и попытаться перерезать главную линию снабжения города – трассу Н20.
Город хорошо укреплен и обороняется несколькими бригадами, однако сил не хватает, чтобы перекрыть все направления. Самый уязвимый участок – район Ильиновки, Степановки и Берестка, где россияне в последние недели наращивают активность.
Украинская оборона в значительной степени держится на беспилотниках, но сложные погодные условия снижают их эффективность. В случае потери Константиновки под угрозой окажутся Краматорск и Славянск, хотя штурм города будет для России длительным и дорогим.
На юге Запорожской области растет напряжение. По геолоцированным кадрам от 28 января, российские войска продвинулись на северо-запад от Степногорска, на запад от Орехово. Самая сложная ситуация именно у Степногорска: россияне атакуют не только в лоб, но и пытаются обходить оборону с флангов и заходить в тыл. По словам экспертов, Россия действует по знакомой тактике – обходит узлы обороны и создает несколько угроз одновременно, заставляя ВСУ рассредоточивать силы. Если Россия перебросит резервы с других направлений, бои на этом отрезке могут резко обостриться, а юг Запорожской области – стать одним из самых напряженных направлений фронта.