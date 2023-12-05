Планів завжди багато: полковник запасу припустив, що ЗСУ підготували ворогу на зиму

Набули великого резонансу дві статті The Washington Post про літню кампанію Сил оборони. Оскільки план, розроблений спільно з американськими колегами, був недосконалий, головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному довелось його коригувати.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан прокоментував 24 Каналу ситуацію на фронті. За його словами, на полі бою завжди змінюють плани.

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"Ніколи не випрацьовують один план – від 3 до 12 залежно від напрямку. Тому планів багато, їх можуть просто ухвалювати одночасно", – пояснив Світан.

Уже з огляду на ситуацію застосовують перше, друге чи третє рішення.

Український наступ залежний від погоди

У червні українські військові почали наступати механізованою колоною на Запорізькому напрямку, але росіяни обстрілювали їх з висоти протитанковими ракетами, а також запускали вертольоти й дрони. Тому Залужний змінив тактику і наказавЦе мало зберегти життя бійців і техніку, але значно сповільнило просування. Так, Роботине звільнили за майже три місяці, хоча планували

"Рішення про перехід до стратегічної оборони на деяких напрямках пов'язане не з планами й The Washington Post, а з погодою. У нас усе ж таки м'який європейський клімат, тому вже немає двох воєнних кампаній протягом року", – констатував Світан.

Чому Сили оборони змінюють плани: дивіться відео 24 Каналу

Так, натепер лишилась тільки літня воєнна кампанія – з весни до осені. Взимку можна лише накопичувати сили й засоби для подальших дій, адже дощі не дають змоги рухатись важкій техніці.

Я сказав би, що все за планом, тому що це вже наша десята зима. Ми прекрасно знаємо нашу погоду, і вона однозначно є в наших планах,

– підсумував Світан.

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