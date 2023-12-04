Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному військовому огляді на 24 Каналі розповів, що цей завод у Москві виготовляв корпуси для військової техніки. Пожежу на автомобільному заводі супроводжували вибухи.

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"Бавовна" на московському заводі

Світан зазначив, що окрім корпусів для техніки, цей завод виготовляв корпуси для ракет. Тобто, це дуже важливий і серйозний військовий об'єкт окупантів. Імовірно, це робота російських партизанів. Руху, який представляє нацменшини в Росії, що також борються з режимом.

Вони нам допомагають. Вони борються з нами на лінії фронту, вони є тут на нашій території, частина з них працює в тому числі й у Росії. Ми після нашої перемоги багато чого дізнаємось про супротив усередині Росії. Там декілька десятків національностей, які готові вийти з цієї "в'язниці народів",

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Удар по нафтобазі в Луганську

За словами військового експерта, паливо – це кров армії. Без палива вона засихає. По нафтобазі, швидше за все, прилетів український безпілотник. Вони вражають не лише територію Росії, а й окуповані території. Дуже важливий удар, бо без палива російська армія починає дуже швидко тікати з фронту.

"Недостатня кількість боєприпасів спонукає їх відходити, доволі таки швидко. Боєприпаси на горбу не потягаєш, доводиться возити. Знищення палива – це зменшення постачання боєприпасів на лінії фронту й успіхи нашої армії в просуванні", – наголосив льотчик-інструктор.

Він додав, що на таку глибину навряд відпрацював HIMARS. Радше за все це дійсно був ударний БпЛА.

Військовий огляд від Світана: дивіться відео

В Авдіївці час на боці ЗСУ

Полковник запасу ЗСУ підкреслив, що на Авдіївському напрямку час почав грати на боці ЗСУ. Чому? Тому що розпочалась зима. Літній наступ ЗСУ втримав росіян від наступу. Узимку наші війська перебудовуються в активну оборону, чим змушують росіян наступати в морози, сніги, холод і дощі.

Час грає на нас. Східний фронт за стратегічним задумом має бути ще приблизно рік у режимі активної оборони, поки ми не займемось Донбасом після звільнення Криму. Тому для нас цей зимовий період вигідний. Погода взимку не дасть росіянам розвернутись так, як улітку,

– сказав Світан.

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