Під час онлайн-брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США не надають офіційних коментарів щодо підриву потягів на Байкало-Амурській магістралі. Про це пише 24 Канал.

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Що відповів Кірбі на запитання про вибухи в Росії

На прохання прокоментувати інформацію, що українські спецслужби провели успішні операції на Байкало-Амурській магістралі, Кірбі заявив, що не може підтвердити цих повідомлень.

Також він вкотре озвучив добре відому позицію Білого дому про те, що США "не заохочують та не забезпечують можливостями атаки українських сил всередині Росії".

Що варто знати про вибух на Байкало-Амурській магістралі.

30 листопада вночі стався вибух на Байкало-Амурській магістралі – у Північномуйському тунелі ім. Бессолова,

Окупанти використовують цей шлях для військових постачань, однак після пошкодження полотна вони скерували потяги іншим шляхом, який проходить через "Чортів міст".

Однак 1 грудня на тому шляху вибухнув ще один потяг з пальним. Джерела в СБУ повідомили, що на це і був розрахунок українських сил.

Довідка. Байкало-Амурська магістраль – це єдиний шлях залізничного сполучення між Росією та Китаєм. Окупанти використовують його задля військових постачань.