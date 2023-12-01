Байкало-Амурська магістраль проходить через Східний Сибір та Далекий Схід Росії. Це одна із найбільших залізничних магістралей у світі протяжністю 4 324 кілометрів.

Дивіться також Росіяни двічі потрапили в пастку СБУ: у Бурятії вибухнув потяг з паливом

Де розташована Байкало-Амурська магістраль

Залізниця тягнеться аж від станції Тайшет до станції Совєтська Гавань-Сортувальна. Також від неї існує три відгалуження до Транссибірської залізниці.



Байкало-Амурська магістраль позначена зеленим кольором / Вікіпедія

Більшість магістралі прокладено у зоні вічної мерзлоти. Вона тягнеться через Іркутську область, Бурятію, Забайкальський край, Якутію, Амурську область та Хабарівський край.



Байкало-Амурська магістраль / Вікіпедія

Перші ділянки шляху були побудовані у 1930-х роках ув'язненими. Так, на будові примусово працювали понад 400 тисяч в'язнів радянської влади.

Як Росія використовує магістраль у війні проти України

Це єдиний шлях залізничного сполучення між Росією та Китаєм. Тож використовується задля військових постачань з КНР.

СБУ вирішили покласти цьому край і пошкодити полотно. Джерела повідомляють, що спершу наші спецслужби підірвали вантажний потяг в Північномуйському тунелі. Для продовження руху росіяни почали використовувати об'їзний шлях, який проходить через "Чортів міст", але на це і був розрахунок СБУ. Коли потяг їхав по цьому мосту, там теж спрацювали вибухові пристрої.