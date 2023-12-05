Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан прокоментував 24 Каналу ситуацію на фронті. За його словами, на полі бою завжди змінюють плани.
До теми Усе пішло не за планом, Залужний мусив змінити тактику, – WP про контрнаступ
"Ніколи не випрацьовують один план – від 3 до 12 залежно від напрямку. Тому планів багато, їх можуть просто ухвалювати одночасно", – пояснив Світан.
Уже з огляду на ситуацію застосовують перше, друге чи третє рішення.
Український наступ залежний від погоди
"Рішення про перехід до стратегічної оборони на деяких напрямках пов'язане не з планами й The Washington Post, а з погодою. У нас усе ж таки м'який європейський клімат, тому вже немає двох воєнних кампаній протягом року", – констатував Світан.
Чому Сили оборони змінюють плани: дивіться відео 24 Каналу
Так, натепер лишилась тільки літня воєнна кампанія – з весни до осені. Взимку можна лише накопичувати сили й засоби для подальших дій, адже дощі не дають змоги рухатись важкій техніці.
Я сказав би, що все за планом, тому що це вже наша десята зима. Ми прекрасно знаємо нашу погоду, і вона однозначно є в наших планах,
– підсумував Світан.
Чому український наступ пішов не за планом: основне
- На початку листопада Валерій Залужний написав колонку для The Economist, у якій пролив світло на перебіг бойових дій на російсько-українському фронті. Так, виникла патова ситуація, адже обидві сторони досягли певного паритету в технологічному розвитку.
- Щоб вийти з позиційної війни в стилі Першої світової, потрібно виконати п'ять кроків. Ідеться про перевагу в повітрі, проривання мінних загороджень, удосконалення контрбатарейної боротьби, створення потрібних резервів і нарощення засобів РЕБ.
- Щоб здійснити плани на зимовий період, потрібні снаряди, засоби ППО та дрони. Найгарячішими напрямками залишаються Авдіївський, Куп'янський і Мар'їнський, але ситуація контрольована.