Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан прокоментував 24 Каналу ситуацію на фронті. За його словами, на полі бою завжди змінюють плани.

До теми Усе пішло не за планом, Залужний мусив змінити тактику, – WP про контрнаступ

"Ніколи не випрацьовують один план – від 3 до 12 залежно від напрямку. Тому планів багато, їх можуть просто ухвалювати одночасно", – пояснив Світан.

Уже з огляду на ситуацію застосовують перше, друге чи третє рішення.

Зверніть увагу! У червні українські військові почали наступати механізованою колоною на Запорізькому напрямку, але росіяни обстрілювали їх з висоти протитанковими ракетами, а також запускали вертольоти й дрони. Тому Залужний змінив тактику і наказав наступати пішки невеликими групами.



Це мало зберегти життя бійців і техніку, але значно сповільнило просування. Так, Роботине звільнили за майже три місяці, хоча планували за 3–4 дні.

Український наступ залежний від погоди

"Рішення про перехід до стратегічної оборони на деяких напрямках пов'язане не з планами й The Washington Post, а з погодою. У нас усе ж таки м'який європейський клімат, тому вже немає двох воєнних кампаній протягом року", – констатував Світан.

Чому Сили оборони змінюють плани: дивіться відео 24 Каналу

Так, натепер лишилась тільки літня воєнна кампанія – з весни до осені. Взимку можна лише накопичувати сили й засоби для подальших дій, адже дощі не дають змоги рухатись важкій техніці.

Я сказав би, що все за планом, тому що це вже наша десята зима. Ми прекрасно знаємо нашу погоду, і вона однозначно є в наших планах,

– підсумував Світан.

Чому український наступ пішов не за планом: основне