Він намагався наголосити, що позиційна війна стане серйозним викликом для України, тому потрібно шукати вихід. Україна може вийти з цього етапу.

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Аналіз матеріалу Залужного

Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з Урсулою фон дер Ляєн заявив, що нинішня ситуація на передовій "не є патовою", навіть якщо "минув час" і "люди втомилися. Україна турбується про безпеку військових, тому потребує F-16 та більше ППО.

Ще у 2022 році багато спостерігачів переконували, що ситуація зайшла в глухий кут, однак ЗСУ звільнили Харківську область і правий берег Херсонської області. Ці заяви перетинаються з тезами, які висловив Залужний у своїй статті "Сучасна позиційна війна і як у ній виграти".

У ній чітко викладено міркування Залужного щодо змін, які має зробити Україна, щоб подолати поточну "позиційну" стадію війни. Це етап протистояння, коли операції не призводять до швидких або різких змін на лінії фронту. Він зазначив, що Україна має:

отримати перевагу в повітрі;

прорвати мінні загородження,

підвищити ефективності контрбатарейної боротьби;

створювати та готувати необхідні резерви;

нарощувати засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ)

Важливо, що Головнокомандувач ЗСУ не сказав, що війна зайшла у глухий кут і не припустив, що Україна не може досягти успіху. Його міркування радше про техніко-тактичний паритет на полі бою та великі мінування з обох сторін, що і викликало позиційну війну.

Залужний стверджував, що, щоб уникнути "окопної війни" у стилі Першої світової війни та перейти до маневреної війни, Україна має розробити нові підходи, включаючи технологічні та інші зміни, деякі з яких залежать від підтримки Заходу, а інші вимагають адаптації в українській армії, державі та суспільства,

– наголошують в ISW.

Головнокомандувач зробив висновок, що позиційна війна вигідна Росії. Однак Україна може повернутися до маневреної війни за певних умов, що включають і допомогу Заходу. Тобто реферат Залужного був присвячений тому, як відновити маневр у позиційній війні, а не аргументам, що війна зайшла в глухий кут.

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