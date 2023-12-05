Полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан прокомментировал 24 Каналу ситуацию на фронте. По его словам, на поле боя всегда меняют планы.
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"Никогда не вырабатывают один план – от 3 до 12 в зависимости от направления. Поэтому планов много, их могут просто принимать одновременно", – объяснил Свитан.
Уже с учетом ситуации применяют первое, второе или третье решение.
Украинское наступление зависит от погоды
"Решение о переходе к стратегической обороне по некоторым направлениям связано не с планами и The Washington Post, а с погодой. У нас все же мягкий европейский климат, поэтому уже нет двух военных кампаний в течение года", – констатировал Свитан.
Почему Силы обороны меняют планы: смотрите видео 24 Канала
Так, теперь осталась только летняя военная кампания – с весны до осени. Зимой можно только накапливать силы и средства для дальнейших действий, ведь дожди не позволяют двигаться тяжелой технике.
Я бы сказал, что все по плану, потому что это уже наша десятая зима. Мы прекрасно знаем нашу погоду, и она однозначно есть в наших планах,
– подытожил Свитан.
Почему украинское наступление пошло не по плану: основное
- В начале ноября Валерий Залужный написал колонку для The Economist, в которой пролил свет на ход боевых действий на российско-украинском фронте. Так, возникла патовая ситуация, ведь обе стороны достигли определенного паритета в технологическом развитии.
- Чтобы выйти из позиционной войны в стиле Первой мировой, нужно выполнить пять шагов. Речь идет о преимуществе в воздухе, прорыве минных заграждений, совершенствовании контрбатарейной борьбы, создании нужных резервов и наращивании средств РЭБ.
- Чтобы осуществить планы на зимний период, требуются снаряды, средства ПВО и дроны. Самыми горячими направлениями остаются Авдеевское, Купянское и Марьинское, но ситуация контролируемая.