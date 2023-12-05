Полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан прокомментировал 24 Каналу ситуацию на фронте. По его словам, на поле боя всегда меняют планы.

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"Никогда не вырабатывают один план – от 3 до 12 в зависимости от направления. Поэтому планов много, их могут просто принимать одновременно", – объяснил Свитан.

Уже с учетом ситуации применяют первое, второе или третье решение.

Обратите внимание! В июне украинские военные начали наступать механизированной колонной на Запорожском направлении, но россияне обстреливали их с высоты противотанковыми ракетами, а также запускали вертолеты и дроны. Поэтому Залужный изменил тактику и приказал наступать пешком небольшими группами.



Это должно было сохранить жизни бойцов и технику, но значительно замедлило продвижение. Так, Работино освободили почти за три месяца, хотя планировали за 3–4 дня.

Украинское наступление зависит от погоды

"Решение о переходе к стратегической обороне по некоторым направлениям связано не с планами и The Washington Post, а с погодой. У нас все же мягкий европейский климат, поэтому уже нет двух военных кампаний в течение года", – констатировал Свитан.

Почему Силы обороны меняют планы: смотрите видео 24 Канала

Так, теперь осталась только летняя военная кампания – с весны до осени. Зимой можно только накапливать силы и средства для дальнейших действий, ведь дожди не позволяют двигаться тяжелой технике.

Я бы сказал, что все по плану, потому что это уже наша десятая зима. Мы прекрасно знаем нашу погоду, и она однозначно есть в наших планах,

– подытожил Свитан.

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