Поставте свою ППО і працюйте: Кулеба пропонує повернути тренувальні місії НАТО в Україну

У Вільнюсі відбуваються перемовини стосовно військового посилення України – нарощування військової допомоги союзників для України та виробничих потужностей оборонних індустрій. Дмитро Кулеба виступив на пресконференції разом із главами МЗС Естонії, Латвії, Литви та Франції.

Тим часом Володимир Зеленський перебуває у Туреччині. Він зустрівся з Ердоганом, підписавши угоду щодо спрощення торгівлі з Анкарою, а також провівши перемовини щодо оборонного сектора.

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Кулеба пропонує повернути тренувальні місії НАТО в Україну

Я щиро не розумію, чому питання тренувальних місій в Україні спричиняє стільки труднощів і обговорень. Між 2014 та 2022 роками весь спектр тренувальних місій дуже ефективно працював в Україні. Я не бачу причин, чому це не може продовжитися. Поверніть свої тренувальні місії, поставте своє ППО, щоб захистити навчальні центри,

– висловився міністр.

Голова української дипломатії пояснив, що ефективно працювати – означає діяти не лише за кордоном, а й в Україні. У війні такого масштабу, як та, яку переживає наша держава, має значення логістика. Що швидше будуть навчати українських військових і ремонтувати техніку, то більшою буде перевага ЗСУ над ворогом.

Що відомо про тренувальні місії НАТО в Україні

У 2014 – 2022 роках на території нашої держави діяли такі місії:

JMTG-U – "Об'єднана багатонаціональна група з підготовки – Україна";

тренувальна місія збройних сил Канади UNIFIER;

операція збройних сил Великої Британії та Королівства Данії ORBITAL;

тренувальна місія збройних сил Литовської Республіки LMTG-U.

Усі вони значно сприяли підготовці Збройних Сил України та допомогли захисникам відбити повномасштабне вторгнення російської армії в лютому 2022 року.

Місії були спрямовані на підготовку українських військових згідно зі стандартами НАТО.

Зміни в українській дипломатії

Найбільш значною з них стало призначення Валерія Залужного послом у Великій Британії. І президент, і міністр закордонних справ наголосили, що Валерій Федорович сам хотів працювати дипломатом.

За словами Дмитра Кулеби, розмови з Залужним запевнили міністра в тому, що Україна матиме сильного посла в Лондоні. Чому Залужний був найкращим кандидатом на посаду посла – читайте тут.

8 березня речник МЗС Олег Ніколенко заявив про відставку. Він був на посаді 3,5 року, тобто більша частина його перебування на посаді речника МЗС припала на найважчу сторінку в історії України. Поки не відомо, хто прийде йому на зміну.