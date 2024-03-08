Поставьте свою ПВО и работайте: Кулеба предлагает вернуть тренировочные миссии НАТО в Украину

В Вильнюсе проходят переговоры относительно военного усиления Украины – наращивания военной помощи союзников для Украины и производственных мощностей оборонных индустрий. Дмитрий Кулеба выступил на пресс-конференции вместе с главами МИД Эстонии, Латвии, Литвы и Франции.

Тем временем Владимир Зеленский находится в Турции. Он встретился с Эрдоганом, подписав соглашение об упрощении торговли с Анкарой, а также проведя переговоры по оборонному сектору.

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Кулеба предлагает вернуть тренировочные миссии НАТО в Украину

Я искренне не понимаю, почему вопрос тренировочных миссий в Украине вызывает столько трудностей и обсуждений. Между 2014 и 2022 годами весь спектр тренировочных миссий очень эффективно работал в Украине. Я не вижу причин, почему это не может продолжиться. Верните свои тренировочные миссии, поставьте свое ПВО, чтобы защитить учебные центры,

– высказался министр.

Глава украинской дипломатии объяснил, что эффективно работать – означает действовать не только за рубежом, но и в Украине. В войне такого масштаба, как та, которую переживает наше государство, имеет значение логистика. Чем быстрее будут обучать украинских военных и ремонтировать технику, тем большим будет преимущество ВСУ над врагом.

Что известно о тренировочных миссиях НАТО в Украине

В 2014 – 2022 годах на территории нашего государства действовали такие миссии:

JMTG-U – "Объединенная многонациональная группа по подготовке – Украина";

тренировочная миссия вооруженных сил Канады UNIFIER;

операция вооруженных сил Великобритании и Королевства Дании ORBITAL;

тренировочная миссия вооруженных сил Литовской Республики LMTG-U.

Все они значительно способствовали подготовке Вооруженных Сил Украины и помогли защитникам отразить полномасштабное вторжение российской армии в феврале 2022 года.

Миссии были направлены на подготовку украинских военных в соответствии со стандартами НАТО.

Изменения в украинской дипломатии

Наиболее значительным из них стало назначение Валерия Залужного послом в Великобритании. И президент, и министр иностранных дел отметили, что Валерий Федорович сам хотел работать дипломатом.

По словам Дмитрия Кулебы, разговоры с Залужным заверили министра в том, что Украина будет иметь сильного посла в Лондоне. Почему Залужный был лучшим кандидатом на должность посла – читайте здесь.

8 марта спикер МИД Олег Николенко заявил об отставке. Он был в должности 3,5 года, то есть большая часть его пребывания на посту спикера МИД пришлась на самую тяжелую страницу в истории Украины. Пока не известно, кто придет ему на смену.