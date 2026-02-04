Найближчим часом очікуємо обмін полоненими, – Зеленський
- Президент України Володимир Зеленський анонсував новий обмін полоненими, який має відбутися найближчим часом.
- Про це він повідомив після тристоронніх зустрічей в Абу-Дабі 4 лютого.
Президент України анонсував новий обмін полоненими. Він має відбутися найближчим часом.
Про це повідомив Володимир Зеленський увечері 4 лютого.
Що сказав Зеленський про обмін?
Зеленський повідомив, що була доповідь української делегації після тристоронніх зустрічей 4 лютого в Абу-Дабі.
Президент з представниками команди обговорили проміжні підсумки перемовин, які продовжаться 5 лютого.
Втім, уже відомо про "вагомий крок".
Ми очікуємо найближчим часом обмін військовополонених. Треба повертати полонених додому,
– наголосив президент.
Обміни: останні новини
29 січня в Україну повернули 1000 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать загиблим українським військовим. Натомість у Росію відправили 38 тіл окупантів, серед яких було тіло, передане Україні під час попереднього обміну.
Обмін полоненими мав відбутися на Новий рік. Втім, Росія затягувала із цим процесом і проігнорувала домовленості кінця 2025 року.
Загалом за час повномасштабної війни Україна повернула 6266 громадян із полону, з яких 403 цивільні. Як розповів омбудсман Лубінець, у 2025 році повернулися додому понад 2000 людей.