Укр Рус
24 Канал Головні новини Найближчим часом очікуємо обмін полоненими, – Зеленський
4 лютого, 20:28
2
Оновлено - 20:53, 4 лютого

Найближчим часом очікуємо обмін полоненими, – Зеленський

Софія Рожик
Основні тези
  • Президент України Володимир Зеленський анонсував новий обмін полоненими, який має відбутися найближчим часом.
  • Про це він повідомив після тристоронніх зустрічей в Абу-Дабі 4 лютого.

Президент України анонсував новий обмін полоненими. Він має відбутися найближчим часом.

Про це повідомив Володимир Зеленський увечері 4 лютого.

Дивіться також Може бути єдиний позитивний момент, – експерт щодо результатів переговорів в Абу-Дабі 

Що сказав Зеленський про обмін?

Зеленський повідомив, що була доповідь української делегації після тристоронніх зустрічей 4 лютого в Абу-Дабі. 

Президент з представниками команди обговорили проміжні підсумки перемовин, які продовжаться 5 лютого. 

Втім, уже відомо про "вагомий крок".

Ми очікуємо найближчим часом обмін військовополонених. Треба повертати полонених додому,
– наголосив президент.

Обміни: останні новини

  • 29 січня в Україну повернули 1000 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать загиблим українським військовим. Натомість у Росію відправили 38 тіл окупантів, серед яких було тіло, передане Україні під час попереднього обміну.

  • Обмін полоненими мав відбутися на Новий рік. Втім, Росія затягувала із цим процесом і проігнорувала домовленості кінця 2025 року.

  • Загалом за час повномасштабної війни Україна повернула 6266 громадян із полону, з яких 403 цивільні. Як розповів омбудсман Лубінець, у 2025 році повернулися додому понад 2000 людей.