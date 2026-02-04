Найближчим часом очікуємо обмін полоненими, – Зеленський

Про це повідомив Володимир Зеленський увечері 4 лютого.

Зеленський повідомив, що була доповідь української делегації після тристоронніх зустрічей 4 лютого в Абу-Дабі.

Президент з представниками команди обговорили проміжні підсумки перемовин, які продовжаться 5 лютого.

Втім, уже відомо про "вагомий крок".

Ми очікуємо найближчим часом обмін військовополонених. Треба повертати полонених додому,

– наголосив президент.

29 січня в Україну повернули 1000 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать загиблим українським військовим. Натомість у Росію відправили 38 тіл окупантів, серед яких було тіло, передане Україні під час попереднього обміну.

Обмін полоненими мав відбутися на Новий рік. Втім, Росія затягувала із цим процесом і проігнорувала домовленості кінця 2025 року.