31 січня, 20:06
Найскладніше було в Києві, – Зеленський назвав імовірну причину блекауту

Маргарита Волошина

Президент Володимир Зеленський констатував, що вранці сталась технологічна аварія на мережі. За його словами, дві лінії між Румунією і Молдовою та на території України перестали працювати.

Через це сталися знеструмлення, найскладніша ситуація була в столиці. Про це президент повідомив у своєму вечірньому зверненні.

Що сказав Зеленський про аварію в мережі?

 