Найскладніше було в Києві, – Зеленський назвав імовірну причину блекауту

Президент Володимир Зеленський констатував, що вранці сталась технологічна аварія на мережі. За його словами, дві лінії між Румунією і Молдовою та на території України перестали працювати.

Через це сталися знеструмлення, найскладніша ситуація була в столиці. Про це президент повідомив у своєму вечірньому зверненні. Дивіться також Погасли багато областей, подекуди є перші відновлення: що відомо про проблеми зі світлом Що сказав Зеленський про аварію в мережі?