Негода паралізувала дороги на Прикарпатті
- В Івано-Франківській області через сильний сніг та ожеледицю екстрені служби працюють в посиленому режим.
- Рух на ділянці дороги в с. Семаківці перекрито через снігові перемети.
Упродовж 28 грудня на Франківщині спостерігаються складні погодні умови. Сильний сніг та ожеледиця призвели до погіршення ситуації на дорогах та пошкодження інфраструктури.
Про це інформує 24 Канал із посиланням на ДСНС та на очільницю Івано-Франківської ОДА Світлану Онищук.
Яка ситуація на засніжених дорогах Прикарпаття?
Як повідомила Світлана Онищук, нині екстрені служби працюють в посиленому режимі. Зокрема підрозділи ГУ ДСНС здійснили 9 виїздів для ліквідації наслідків негоди.
Через негоду місцеві жителі подекуди опинилися у пастці стихії. Так, рятувальники відбуксирували 12 авто та автобус. Співробітники ДСНС також евакуювали 32 людей, зокрема 7 дітей.
Рятувальники ліквідовують наслідки негоди на Прикарпатті: дивіться відео ДСНС
З особливою пильністю чергують і наряди поліції, інформуючи водіїв про ділянки доріг зі складними умовами проїзду.
Станом на 16:30 через снігові перемети перекрито рух на ділянці дороги в с. Семаківці Городенківської громади (напрямок з м. Городенка до Тернопільської області),
– йдеться у повідомленні Франківської ОДА.
Для розчищення доріг державного значення Служба відновлення та розвитку інфраструктури залучила 63 працівників і 50 одиниць спеціальної техніки. На Яблуницькому та Вишківському перевалах додатково залучено посилені бригади для розчищення.
Ситуація на дорогах Прикарпаття: дивіться відео зі сторінки Світлани Онищук
Працівники ДСНС та влада області закликають мешканців регіону бути уважними й обережними та за можливості утриматися від поїздок.
Зауважимо, що вдень на ділянці дороги біля села Раків сталася ДТП. Там перекинувся пасажирський автобус, унаслідок чого загинула людина, ще 13 постраждали.
Україну накрили снігопади: яка ситуація в регіонах?
Києві, за даними КМДА, 28 грудня снігоприбиральні роботи виконували 226 одиниць техніки та 109 працівників у 23 бригадах ручного прибирання. Очищають зупинки, тротуари, сходи, пішохідні зони та обробляють їх протиожеледними матеріалами.
На автошляхах Дніпропетровської області працювало близько 100 одиниць спецтехніки. Водночас місцеві повідомляють, що автівку занесло в кювет біля Малософіївки на трасі Дніпро – Кривий Ріг.
До того ж за прогнозом Укргідрометцентру, 29 грудня на дорогах України також очікується ожеледиця. Оголошено І (жовтий) рівень небезпеки. Погода може ускладнити роботу енергетики, будівництва, комунальних служб та рух транспорту.