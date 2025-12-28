Непогода парализовала дороги на Прикарпатье
- В Ивано-Франковской области из-за сильного снега и гололеда экстренные службы работают в усиленном режим.
- Движение на участке дороги в с. Семаковцы перекрыто из-за снежных заносов.
В течение 28 декабря на Франковщине наблюдаются сложные погодные условия. Сильный снег и гололедица привели к ухудшению ситуации на дорогах и повреждению инфраструктуры.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ГСЧС и на руководительницу Ивано-Франковской ОГА Светлану Онищук.
Какова ситуация на заснеженных дорогах Прикарпатья?
Как сообщила Светлана Онищук, сейчас экстренные службы работают в усиленном режиме. В частности подразделения ГУ ГСЧС осуществили 9 выездов для ликвидации последствий непогоды.
Из-за непогоды местные жители иногда оказались в ловушке стихии. Так, спасатели отбуксировали 12 авто и автобус. Сотрудники ГСЧС также эвакуировали 32 человека, в том числе 7 детей.
Спасатели ликвидируют последствия непогоды на Прикарпатье: смотрите видео ГСЧС
С особой бдительностью дежурят и наряды полиции, информируя водителей об участках дорог со сложными условиями проезда.
По состоянию на 16:30 из-за снежных заносов перекрыто движение на участке дороги в с. Семаковцы Городенковской общины (направление из г. Городенка в Тернопольскую область),
– говорится в сообщении Франковской ОГА.
Для расчистки дорог государственного значения Служба восстановления и развития инфраструктуры привлекла 63 работников и 50 единиц специальной техники. На Яблуницком и Вышковском перевалах дополнительно привлечены усиленные бригады для расчистки.
Ситуация на дорогах Прикарпатья: смотрите видео со страницы Светланы Онищук
Работники ГСЧС и власти области призывают жителей региона быть внимательными и осторожными и по возможности воздержаться от поездок.
Заметим, что днем на участке дороги возле села Раков произошло ДТП. Там перевернулся пассажирский автобус, в результате чего погиб человек, еще 13 пострадали.
Украину накрыли снегопады: какая ситуация в регионах?
Киеве, по данным КГГА, 28 декабря снегоуборочные работы выполняли 226 единиц техники и 109 работников в 23 бригадах ручной уборки. Очищают остановки, тротуары, лестницы, пешеходные зоны и обрабатывают их противогололедными материалами.
На автодорогах Днепропетровской области работало около 100 единиц спецтехники. В то же время местные сообщают, что машину занесло в кювет возле Малософиевки на трассе Днепр – Кривой Рог.
К тому же по прогнозу Укргидрометцентра, 29 декабря на дорогах Украины также ожидается гололедица. Объявлен І (желтый) уровень опасности. Погода может осложнить работу энергетики, строительства, коммунальных служб и движение транспорта.