Непогода парализовала дороги на Прикарпатье

В течение 28 декабря на Франковщине наблюдаются сложные погодные условия. Сильный снег и гололедица привели к ухудшению ситуации на дорогах и повреждению инфраструктуры.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ГСЧС и на руководительницу Ивано-Франковской ОГА Светлану Онищук.

Читайте также Гололедица, метели, до -9 градусов: прогноз погоды на 29 декабря

Какова ситуация на заснеженных дорогах Прикарпатья?

Как сообщила Светлана Онищук, сейчас экстренные службы работают в усиленном режиме. В частности подразделения ГУ ГСЧС осуществили 9 выездов для ликвидации последствий непогоды.

Из-за непогоды местные жители иногда оказались в ловушке стихии. Так, спасатели отбуксировали 12 авто и автобус. Сотрудники ГСЧС также эвакуировали 32 человека, в том числе 7 детей.

Спасатели ликвидируют последствия непогоды на Прикарпатье: смотрите видео ГСЧС

С особой бдительностью дежурят и наряды полиции, информируя водителей об участках дорог со сложными условиями проезда.

По состоянию на 16:30 из-за снежных заносов перекрыто движение на участке дороги в с. Семаковцы Городенковской общины (направление из г. Городенка в Тернопольскую область),

– говорится в сообщении Франковской ОГА.

Для расчистки дорог государственного значения Служба восстановления и развития инфраструктуры привлекла 63 работников и 50 единиц специальной техники. На Яблуницком и Вышковском перевалах дополнительно привлечены усиленные бригады для расчистки.

Ситуация на дорогах Прикарпатья: смотрите видео со страницы Светланы Онищук

Работники ГСЧС и власти области призывают жителей региона быть внимательными и осторожными и по возможности воздержаться от поездок.

Заметим, что днем на участке дороги возле села Раков произошло ДТП. Там перевернулся пассажирский автобус, в результате чего погиб человек, еще 13 пострадали.

Украину накрыли снегопады: какая ситуация в регионах?