Військовий експерт спрогнозував, по яких цілях битимуть нові ракети Storm Shadow

Сили оборони отримали від Великої Британії нову партію ракет Storm Shadow для далекобійних ударів по Росії перед зимою. Проте наразі невідомо, яка кількість ракет надійшла на озброєння.

Які додаткові можливості з'являться у Збройних Сил з новою партією Storm Shadow, розповів 24 Каналу виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. До слова, така передача відбулася, ймовірно, через те, що Дональд Трамп відмовився постачати Україні ракети Tomahawk.

Які завдання виконуватимуть Storm Shadow?

Насамперед завдяки ракетам Storm Shadow українські військові зможуть більш ефективно відсікати росіян від логістики. На передньому краї утворюються великі кілзони у 20 кілометрів, де росіяни беруть під контроль українську логістику. Бійці говорять, що тепер зайти та вийти з позицій ще більш небезпечне завдання, ніж перебувати на передових позицій.

Ми бачили кадри, як літають великі октокоптери з провіантом, як наземні роботизовані комплекси евакуйовують бійців. І те саме ми намагаємося робити з росіянами. Плюс наші далекобійні удари. Вже поступово російська армія точково, це поки що не масове явище, але починає мати перебої якраз через дефіцит палива,

– мовив Жмайло.

Зокрема, далекобійні удари України призвели до дефіциту понад 20% палива. Водночас 37% нафтопереробних потужностей Росії зараз так само простоюють. Майже 60 регіонів Росії відчувають ці дефіцити й, звісно, ж на армії це починає відображатися.

Ускладнення тилової логістики, знищення складів боєприпасів, командних пунктів та складів із паливо-мастильними матеріалами є досить критичним, як і місця скупчення особового складу,

– зауважив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

За його словами, Україна вже мала такий успішний досвід, коли у нас було більше ракет ATACMS та Storm Shadow. Зокрема, поки під час операції на Курському напрямку фактично навколо нашого плацдарму вдавалося завдавати точкових ударів, допоки ми й трималися, тому що була ускладнена логістика, знищувалися штаби, тоді плацдарм тримався.

Storm Shadow або SCALP – британсько-французька крилата ракета великої дальності зі стелс-здатностями, що запускається з літака. Польотна маса до 1300 кілограмів, боєголовка — 450 кілограмів.

Коли кількість далекобійних засобів стала недостатня, то росіяни, на жаль, просто перетисли нас кількісно із залученням північнокорейської піхоти, бо Росія прямо розписалася в тому, що самостійно ліквідувати наш плацдарм не зможе.

Тож залежно від кількості ракет, яка буде надана, тоді можна буде говорити або про загальмування наступальних дій росіян, або стабілізацію на окремих ділянках якраз власне через ураження логістики, яка є основою для проведення будь-яких їхніх наступальних дій росіян.

