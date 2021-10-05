Прощання з поліцейським Єрохіним, масштабний збій Facebook та Instagram: головні новини 4 жовтня

У Чернігові попрощались із загиблим поліцейським Артуром Єрохіним, якого, ймовірно, вбили підлітки. "Північний потік-2" почали заповнювати газом. Запустили процедуру відкликання Разумкова з посади спікера. Стався масштабний збій Facebook та Instagram. Такими були головні новини 4 жовтня.

Найважливіші новини України та світу за понеділок, 4 жовтня:

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У Чернігові попрощались із загиблим поліцейським

Джерело: фейсбук Вероніки Єрохіної

У Чернігові попрощались із поліцейським Артуром Єрохіним, якого, ймовірно, вбили підлітки.

Загалом підозрюють 4 молодиків, троє з них – неповнолітні. Їм обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

20 ударів в голову

За попередньою інформацією, одному з чоловіків завдали понад 20 ударів у голову. У поліції кажуть, що це стало причиною смерті.

У Єрохіна залишилась дружина та двоє дітей

У загиблого Артура Єрохіна залишилися молода дружина та двоє дітей – Святослав і Кароліна.

У фейсбуці Вероніка Єрохіна опублікувала пост. Вона подякувала чоловікові за доньку та сина і пообіцяла залишатися сильною.

Ти поруч будеш, я знаю, я вірю, ти будеш з небес нам допомагати. Наш ангел,

– написала Єрохіна.



Сім'я Єрохіних / Фото Вероніки Єрохіної

Що відомо про вбивство поліцейського

У Чернігові вночі 2 жовтня група молодиків нібито вбила місцевого капітана поліції. Також вони поранили іншого правоохоронця.

Правоохоронці були у цивільному одязі, оскільки перебували у відпустці. Наразі постраждалий поліцейський перебуває в реанімації.

Конфлікт виник через те, що правоохоронці зробили зауваження молодикам, які шумно поводилися.

"Північний потік-2" почали наповнювати газом

Джерело: Nord-stream2

Першу нитку "Північного потоку-2" "Газпром" 4 жовтня почав заповнювати газом. Це відбуватиметься поступово, щоб досягти необхідного тиску та обсягу.

Данія дозволила запуск

Данія дала дозвіл на запуск російського газопроводу. Данське енергетичне агентство погодилось, що трубопровід можуть ввести в експлуатацію, бо нібито всі умови виконали.

Останні новини про "Північний потік-2"

У липні 2021 року Ангела Меркель та Джо Байден уклали угоду про "Північний потік-2". Вони фактично погодили завершення будівництва газопроводу, хоча й обіцяли Україні певні гарантії збереження транзиту газу.

10 вересня 2021 року "Газпром" заявили про завершення будівництва газопроводу. Його нібито мали запустити з 1 жовтня.

Щоправда, понад 40 європарламентарів почали розслідування діяльності "Газпрому". Компанію звинувачували у ринкових маніпуляціях.

У Раді запустили процедуру відкликання Разумкова з посади спікера

Джерело: телеграм Дмитра Разумкова

З 4 жовтня у Раді почали процедуру відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера. Нардепи зібрали вже 190 підписів.

Сам політик наголосив, що усе відбуватиметься відповідно до закону. Разумков зазначав, що цього пленарного тижня Рада не може відправити його у відставку через регламент.

Що відомо про ймовірну відставку Разумкова

Збирати підписи за відставку чинного спікера почав глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Слуги народу" відмовилися зустрітися із Разумковим 4 жовтня. Кажуть, що нема потреби, бо процес відкликання спікера вже почався.

Члени погоджувальної Ради висловили мовчазний протест діям Разумкова. "Слуги" залишили засідання.

До речі, замінити Разумкова може Руслан Стефанчук. Наразі він обіймає посаду першого віцеспікера.

Масштабний збій Facebook, Instagram та WhatsApp

Джерело: 24 канал

Ввечері 4 жовтня соцмережі Facebook та Instagram перестали працювати. Стався масштабний збій. Крім того, були проблеми і в мессенджері WhatsApp. Користувачі не могли скористатись ні мобільними додатками, ні вебсайтами.

У Downdetector зазначили, що масові скарги на роботу почали надходити близько 18:30. Проблеми з підключенням виникли у щонайменше у 125 тисяч користувачів.

Реакція Facebook

На офіційній сторінці Facebook з'явилося повідомлення щодо збою. У компанії вибачились

Нам відомо, що у деяких людей виникають проблеми з доступом. Ми працюємо над тим, аби якнайшвидше повернути все у норму. Вибачте за можливі незручності,

– мовилось у повідомленні.

Pandora Papers: Україна лідирує за кількістю фігурантів

Джерело: ICIJ

У міжнародному розслідуванні Pandora Papers Україна є світовим лідером за кількістю політиків, які використовують офшорні схеми.

Загалом фігурують 336 політиків. З України – 38, з Росії – 19, у Колумбії, Об'єднаних Арабських Еміратах і Гондурасі – по 11.

Що відомо про розслідування

Журналісти "Слідство.Інфо" оприлюднили фільм "Офшор 95". У ньому мовиться нібито про офшорний бізнес Володимира Зеленського, а також про "брудні" гроші олігарха Ігоря Коломойського.

Розслідування є частиною міжнародного проєкту Pandora Papers, який розкриває таємниці 35 нинішніх і колишніх світових лідерів.

Більш ніж 600 журналістів зі 117 країн світу протягом року досліджували 11,9 мільйона конфіденційних файлів. До речі, це найбільший за всю історію витік конфіденційних документів.

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