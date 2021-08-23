Декларація Кримської платформи та саміт перших леді: головні новини 23 серпня

У Києві відбувся перший саміт Кримської платформи: підписали історичну декларацію. Олена Зеленська провела унікальний саміт перших леді та джентльменів. У ЗСУ назвали ім'я героя, який загинув на Донбасі 22 серпня. У Києві запустили в небо прапор розміром понад 309 квадратних метрів. Такими були головні новини понеділка, 23 серпня.

Найважливіші новини України та світу за понеділок сьогодні:

Зауважте Від Кравчука до Зеленського: чим запам'яталася промови всіх президентів незалежної України

Саміт Кримської платформи

Джерело: 24 канал

У Києві відбулася історична подія: перший саміт Кримської платформи. Гостями заходу стали представники понад 40 країн світу. Разом вони підписали декларацію Кримської платформи та обговорили подальші кроки для деокупації півострова.

Вступне слово Зеленського

Володимир Зеленський привітав усіх учасників саміту та наголосив: окупація Криму триває вже 2 741 день. Український лідер заявив, що не можна втрачати жодного дня.

За словами Зеленського, вчинок Росії ставить під сумнів ефективність всієї міжнародної системи безпеки. Без відновлення довіри до неї, жодна країна не може бути впевненою, що не стане наступною жертвою окупації.

Окупація почалася в Москві, деокупацію ми розпочнемо у Києві,

– наголосив Зеленський.

Виступ Зеленського на Кримській платформі: дивіться відео

Окрім того, перед іноземними гостями виступили:

спікер Дмитро Разумков – він заявив, що Кримська платформа працюватиме не лише над деокупацією Криму, але й – над відновленням виконання міжнародних норм та верховенство права.

– він заявив, що Кримська платформа працюватиме не лише над деокупацією Криму, але й – над відновленням виконання міжнародних норм та верховенство права. прем'єр-міністр Денис Шмигаль – політик заявив, що окупація Криму завдала Україні збитків у розмірі 100 мільярдів доларів (за словами експертів). Окрім того, Шмигаль наголосив, що окупований півострів перебуває на межі екологічної катастрофи.

Світові лідери заявили про підтримку України

Президент Латвії Егілс Левітс висловив впевненість, що рано чи пізно Крим знову стане українським. Політик нагадав: його країна також має досвід звільнення від окупації. Водночас минуло 30 років, і Латвія стала членом ЄС та НАТО. Окрім того, країна має міжнародно визнану владу і кордони.

висловив впевненість, що рано чи пізно Крим знову стане українським. Політик нагадав: його країна також має досвід звільнення від окупації. Водночас минуло 30 років, і Латвія стала членом ЄС та НАТО. Окрім того, країна має міжнародно визнану владу і кордони. Лідер Польщі Анджей Дуда заявив, що Україна може розраховувати на підтримку його країни. За словами політика, саміт Кримської платформи – це нагода висловити солідарність з українським та кримським народами. Свій виступ Дуда завершив словами: "Крим – це Україна".

заявив, що Україна може розраховувати на підтримку його країни. За словами політика, саміт Кримської платформи – це нагода висловити солідарність з українським та кримським народами. Свій виступ Дуда завершив словами: "Крим – це Україна". Голова Євроради Шарль Мішель запевнив: ЄС не визнає окупації Криму та виступатиме проти порушення міжнародного права. За словами політика, до розв'язання цього питання необхідно залучити ширшу міжнародну підтримку.

запевнив: ЄС не визнає окупації Криму та виступатиме проти порушення міжнародного права. За словами політика, до розв'язання цього питання необхідно залучити ширшу міжнародну підтримку. Лідер Литви Гітанас Науседа наголосив, що "для кожного литовця зрозуміло, що Крим – це невіддільна частина незалежної України".

наголосив, що "для кожного литовця зрозуміло, що Крим – це невіддільна частина незалежної України". Президентка Молдови Майя Санду також зауважила, що "Крим – це Україна". Політикиня запевнила, що на порядку денному є вийти на нові справедливі стосунки, а не підтримувати історичні диспути.

Підписання декларації

Під час саміту відбулося підписання відкритої декларації Кримської платформи – у майбутньому до неї можуть долучитися інші охочі країни. Зеленський наголосив: цей документ дає однозначну оцінку незаконним діям країни-агресора.

Декларація підтверджує відданість держав суверенітету та територіальній цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів та засуджує окупацію Криму.

Історичності підписанню документу додало й те, що Росію вперше на міжнародному рівні визнали країною-окупантом.

Декларація передбачає, що держави мають розглянути додаткові санкції проти Росії, якщо вона продовжить свою агресію.

Окрім того, країни-учасниці саміту наголосили: вони засуджують порушення прав та свобод жителів Криму.

Декларація учасників саміту Кримської платформи / Фото Анни Брикової, 24 канал

Запрошення для Росії

Зеленський запросив Росію долучитися до Кримської платформи. Він наголосив, що країна-окупант так активно реагувала на Кримську платформу, що склалося враження нібито вона повноцінний учасник.

Якщо цей майданчик її настільки цікавить, то ми запрошуємо Росію долучитися для пошуку спільних шляхів деокупації Криму та виправлення її трагічної помилки,

– заявив президент.

За словами Зеленського, підпис Росії на декларації Кримської платформи буде останнім. І станеться це під час саміту у Ялті.

Цікаво Офіс Президента опублікував декларацію Кримської платформи: повний текст

Зауважте! Саміт Кримської платформи обурив країну-окупанта. Зокрема, у Кремлі захід назвали

.

Саміт Кримської платформи / фото Офісу Президента

У Києві відбувся перший саміт Кримської платформи: дивіться відео

Зауважте Україна не кидає своїх, – Зеленський розповів деталі про евакуйованих третім рейсом з Кабула

Саміт перших леді та джентльменів

Джерело: 24 канал

У столиці у "Софії Київській" також відбувся саміт перших леді та джентльменів, який організувала Олена Зеленська. Модераторкою заходу стала Маша Єфросиніна.

Участь у саміті взяли 11 перших леді. Частина з них доєдналися до розмови у віртуальному режимі.

Також до заходу долучилися понад 20 громадських діячів. Зокрема, представники ВООЗ, ООН, а також провідні експерти та лідери думок світу.

Це перше зібрання перших леді та джентльменів у такому широкому складі. Це перший міжнародний майданчик для розв'язання питань, які вимагають першочергового вирішення,

– зазначила перша леді України.

Під час саміту обговорили низку ключових для світу питань. Серед них:

доступ до медичних послуг;

впровадження програм ментального здоров'я;

майбутнє системи освіти;

забезпечення рівних можливостей;

подолання дискримінації.

Заява Зеленської

Зеленська заявила, що упродовж тривалого часу перших леді недооцінювали. Їх сприймали як яскравий протокольний додаток до глави держави.

Водночас наразі усі нарешті бачать, що перші леді – це самостійні й самодостатні, упевнені особистості. Вони стали м'якою, але силою.

За словами Зеленської, у світі є багато питань, які потребують першочергового розв'язання.

Водночас президентам та президенткам не завжди вистачає часу, щоб приділити цьому потрібну увагу. Саме тому так важливо створити міжнародний майданчик, який працював би над розв'язанням таких проблем.

"На мою думку, якби саме цим темам був присвячений основний час, у світі не так глобально стояли питання безпеки та ядерної та хімічної зброї", – зауважила Зеленська.

Трансляція саміту перших леді та джентльменів: дивіться відео

Актуально "Серце України": прапор України урочисто підняли на Черкащині за участю Зеленського

Назвали ім'я загиблого на Донбасі воїна

Джерело: фейсбук 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Російські окупанти на Донбасі 22 серпня смертельно поранили українського героя – лейтенанта Юрія Михайлова. Пресслужба 28 окремої механізованої бригади повідомила, що причиною загибелі воїна стала куля, яку випустив ворожий снайпер.

Смерть Михайлова стала непоправною втратою для рідних, друзів та побратимів воїна.

Юрій гідно і відповідально ніс службу, був добрим і надійним товаришем, справжнім патріотом України та мав багато планів на майбутнє,

– мовиться у повідомленні.

Побратими заявили, що ніколи не забудуть і не пробачать смерть героя.

Повідомлення 28-ої ОМБр імені Лицарів Зимового походу:

28-ма бригада в скорботі…

З сумом повідомляємо, що вчора при несенні служби о 15.15 на взводному опорному пункті від ворожої кулі загинув лейтенант Юрій Олександрович Михайлов. Непоправна втрата для країни, для армії, для родини, друзів та побратимів. За словами побратимів по службі, Юрій гідно і відповідально ніс службу, був добрим і надійним товаришем, справжнім патріотом України та мав багато планів на майбутнє.

Командування та особовий склад 28-ої ОМБр висловлюють глибоке почуття скорботи родині бійця, який віддав своє життя, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України.

Не забудемо, не пробачимо!

Вічна пам'ять та слава загиблим Героям!

Читайте також Зеленський нагородив учасників Кримської платформи орденами

У Києві встановили рекорд

Джерело: "Dronarium Україна"

З нагоди Дня Прапора у Києві встановили рекорд. У небо підняли стяг, розмір становить понад 309 квадратних метрів.

До цього дня найбільший прапор, піднятий в небо одним дроном, був величезним – 216 квадратних метрів. Пам'ятаємо, як діти раділи прапорцю у 24 квадратні метри у далекому 2019 році,

– розповіли організатори.

Представники Національного реєстру рекордів України вже зафіксували досягнення. За даними ЗМІ, згодом цей прапор пролетить над усією територією України.

У Києві підняли величезний прапор на дроні: дивіться відео