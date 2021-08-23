Декларация Крымской платформы и саммит первых леди: главные новости 23 августа

В Киеве состоялся первый саммит Крымской платформы: подписали историческую декларацию. Елена Зеленская провела уникальный саммит первых леди и джентльменов. В ВСУ назвали имя героя, погибшего на Донбассе 22 августа. В Киеве запустили в небо флаг размером более 309 квадратных метров. Таковы были главные новости понедельника, 23 августа.

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Саммит Крымской платформы

Источник: 24 канал

В Киеве произошло историческое событие: первый саммит Крымской платформы. Гостями мероприятия стали представители более 40 стран мира. Вместе они подписали декларацию Крымской платформы и обсудили дальнейшие шаги для деоккупации полуострова.

Вступительное слово Зеленского

Владимир Зеленский поздравил всех участников саммита и подчеркнул: оккупация Крыма продолжается уже 2 741 день. Украинский лидер заявил, что нельзя терять ни одного дня.

По словам Зеленского, поступок России ставит под сомнение эффективность всей международной системы безопасности. Без восстановления доверия к ней, ни одна страна не может быть уверенной, что не станет следующей жертвой оккупации.

Оккупация началась в Москве, деоккупацию мы начнем в Киеве,

– подчеркнул Зеленский.

Выступление Зеленского на Крымской платформе: смотрите видео

Кроме того, перед иностранными гостями выступили:

спикер Дмитрий Разумков – он заявил, что Крымская платформа будет работать не только над деоккупацией Крыма, но и над восстановлением выполнения международных норм и верховенство права.

– он заявил, что Крымская платформа будет работать не только над деоккупацией Крыма, но и над восстановлением выполнения международных норм и верховенство права. премьер-министр Денис Шмыгаль – политик заявил, что оккупация Крыма нанесла Украине ущерб в размере 100 миллиардов долларов (по словам экспертов). Кроме того, Шмыгаль отметил, что оккупированный полуостров находится на грани экологической катастрофы.

Мировые лидеры заявили о поддержке Украины

Президент Латвии Эгилс Левитс выразил уверенность, что рано или поздно Крым снова станет украинским. Политик напомнил: его страна также имеет опыт освобождения от оккупации. В то же время прошло 30 лет, и Латвия стала членом ЕС и НАТО. Кроме того, страна имеет международно признанную власть и границы.

выразил уверенность, что рано или поздно Крым снова станет украинским. Политик напомнил: его страна также имеет опыт освобождения от оккупации. В то же время прошло 30 лет, и Латвия стала членом ЕС и НАТО. Кроме того, страна имеет международно признанную власть и границы. Лидер Польши Анджей Дуда заявил, что Украина может рассчитывать на поддержку его страны. По словам политика, саммит Крымской платформы – это возможность выразить солидарность с украинским и крымским народами. Свое выступление Дуда завершил словами:"Крым – это Украина".

заявил, что Украина может рассчитывать на поддержку его страны. По словам политика, саммит Крымской платформы – это возможность выразить солидарность с украинским и крымским народами. Свое выступление Дуда завершил словами:"Крым – это Украина". Председатель Евросовета Шарль Мишель заверил: ЕС не признает оккупации Крыма и будет выступать против нарушения международного права. По словам политика, к решению этого вопроса необходимо привлечь более широкую международную поддержку.

заверил: ЕС не признает оккупации Крыма и будет выступать против нарушения международного права. По словам политика, к решению этого вопроса необходимо привлечь более широкую международную поддержку. Лидер Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что "для каждого литовца понятно, что Крым – это неотделимая часть независимой Украины".

подчеркнул, что "для каждого литовца понятно, что Крым – это неотделимая часть независимой Украины". Президент Молдовы Майя Санду также отметила, что "Крым – это Украина". Политик заверила, что на повестке дня есть выйти на новые справедливые отношения, а не поддерживать исторические диспуты.

Подписание декларации

Во время саммита состоялось подписание открытой декларации Крымской платформы – в будущем к ней могут присоединиться другие желающие страны. Зеленский подчеркнул: этот документ дает однозначную оценку незаконным действиям страны-агрессора.

Декларация подтверждает приверженность государств суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и осуждает оккупацию Крыма.

Историчности подписанию документа добавило и то, что Россию впервые на международном уровне признали страной-оккупантом.

Декларация предусматривает, что государства должны рассмотреть дополнительные санкции против России, если она продолжит свою агрессию.

Кроме того, страны-участницы саммита отметили: они осуждают нарушения прав и свобод жителей Крыма.

Декларация участников саммита Крымской платформы / Фото Анны Брыковой, 24 канал

Приглашение для России

Зеленский пригласил Россию присоединиться к Крымской платформе. Он подчеркнул, что страна-оккупант так активно реагировала на Крымскую платформу, что создалось впечатление будто бы она полноценный участник.

Если эта площадка ее настолько интересует, то мы приглашаем Россию присоединиться для поиска общих путей деоккупации Крыма и исправления ее трагической ошибки,

– заявил президент.

По словам Зеленского, подпись России на декларации Крымской платформы будет последней. И произойдет это во время саммита в Ялте.

Интересно Офис Президента опубликовал декларацию Крымской платформы: полный текст

Саммит Крымской платформы возмутил страну-оккупанта. В частности, в Кремле мероприятие назвали "недружественным" и вроде бы "антироссийским"

Саммит Крымской платформы / Фото Офиса Президента

В Киеве состоялся первый саммит Крымской платформы: смотрите видео

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Саммит первых леди и джентльменов

Источник: 24 канал

В столице в "Софии Киевской" также состоялся саммит первых леди и джентльменов, который организовала Елена Зеленская. Модератором мероприятия стала Маша Ефросинина.

Участие в саммите приняли 11 первых леди. Часть из них приобщилась к разговору в виртуальном режиме. Также к мероприятию присоединились более 20 общественных деятелей. В частности, представители ВОЗ, ООН, а также ведущие эксперты и лидеры мнений мира.

Это первое собрание первых леди и джентльменов в таком широком составе. Это первая международная площадка для решения вопросов, которые требуют первоочередного решения,

– отметила первая леди Украины.

Во время саммита обсудили ряд ключевых для мира вопросов. Среди них:

доступ к медицинским услугам;

внедрение программ ментального здоровья;

будущее системы образования;

обеспечение равных возможностей;

преодоление дискриминации.

Заявление Зеленской

Зеленская заявила, что на протяжении длительного времени первых леди недооценивали. Их воспринимали как яркое протокольное приложение к главе государства.

В то же время сейчас все наконец видят, что первые леди – это самостоятельные и самодостаточные, уверенные личности. Они стали мягкой, но силой.

По словам Зеленской, в мире есть много вопросов, которые требуют первоочередного решения.

В то же время президентам не всегда хватает времени, чтобы уделить этому нужное внимание. Именно поэтому так важна международная площадка, которая работала бы над решением таких проблем.

"По моему мнению, если бы именно этим темам было посвящено основное время, в мире не так глобально стояли вопросы безопасности и ядерного и химического оружия", – отметила Зеленская.

Трансляция саммита первых леди и джентльменов: смотрите видео

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Назвали имя погибшего на Донбассе воина

Источник: фейсбук 28 ОМБр имени рыцарей зимнего похода

Российские оккупанты на Донбассе 22 августа смертельно ранили украинского героя – лейтенанта Юрия Михайлова. Пресс-служба 28 отдельной механизированной бригады сообщила, что причиной гибели воина стала пуля, которую выпустил вражеский снайпер.

Смерть Михайлова стала невосполнимой потерей для родных, друзей и собратьев воина.

Юрий достойно и ответственно нес службу, был добрым и надежным товарищем, настоящим патриотом Украины и имел много планов на будущее,

– говорится в сообщении.

Собратья заявили, что никогда не забудут и не простят смерть героя.

Сообщение 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего похода:

28-я бригада в скорби…

С грустью сообщаем, что вчера при несении службы в 15.15 на взводном опорном пункте от вражеской пули погиб лейтенант Юрий Александрович Михайлов. Невосполнимая потеря для страны, для армии, для семьи, друзей и собратьев. По словам собратьев по службе, Юрий достойно и ответственно нес службу, был хорошим и надежным товарищем, настоящим патриотом Украины и строил много планов на будущее.

Командование и личный состав 28-й ОМБр выражают глубокое чувство скорби семье бойца, который отдал свою жизнь, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.

Не забудем, не простим!

Вечная память и слава погибшим Героям!

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В Киеве установили рекорд

Источник: "Dronarium Украина"

По случаю Дня Флага в Киеве установили рекорд. В небо подняли флаг, размер составляет более 309 квадратных метров.

По сей день самый большой флаг, поднятый в небо одним дроном, был огромным – 216 квадратных метров. Помним, как дети радовались флажку в 24 квадратных метра в далеком 2019 году,

– рассказали организаторы.

Представители Национального реестра рекордов Украины уже зафиксировали достижения. По данным СМИ, впоследствии этот флаг пролетит над всей территорией Украины.

В Киеве подняли огромный флаг на дроне: смотрите видео