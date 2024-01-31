Україна повернула понад 200 військовополонених: чи є серед врятованих бійці "Азову"
Сьогодні, 31 січня, відбувся масштабний обмін військовополоненими. Серед тих, кого вдалося врятувати, майже половина – захисники Маріуполя.
Водночас, жодного бійця "Азову" у межах цього обміну окупанти не віддали.
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"Азовців" міняють повільно
Росіяни неохоче звільняють "азовців", які захищали Маріуполь. Так, за два останні обміни додому повернулися лише двоє.
Загалом у полоні в окупантів перебувають 1600 захисників з гарнізону "Маріуполь". Серед них майже 900 – бійці 12-ї бригади "Азов" НГУ.
Один із найбільших за останній час обмінів також відбувся 3 січня. Тоді врятували 230 наших громадян. Однак серед них теж не було "азовців". Глава ГУР Кирило Буданов пояснив, чому Росія не міняє бійців з полку "Азов". За його словами, ворог у такий спосіб хоче дестабілізувати нашу країну, оскільки "питання "Азову" сильно натягнуто та в суспільстві сприймається дуже болісно".
Коментуючи обмін 3 січня, командир "азовців" Святослав Паламар опублікував пост, в якому заявив, що радий поверненню понад 200 захисників, водночас відчуває "гіркий присмак", адже жодного його побратима з "Азову" повернути не вдалося.
Останній обмін полоненими: що відомо
- 31 січня до України повернулися 207 захисників. Серед них – 180 рядових і сержантів, а також 27 офіцерів. 95 є воїнам ЗСУ, 56 – Нацгвардії, 26 – ДПСУ, 29 – Територіальної оборони та один представник Національної поліції України. Також серед звільнених є морпіхи та бойові медики.
- Найстаршому військовому – 61 рік, а наймолодшому майже 21.
- Повернуті з полону бійці захищали Маріуполь, були на "Азовсталі", острові Зміїний, Донецькому, Запорізькому, Харківському, Луганському, Херсонському та Сумському напрямках.
- У межах обміну повернули також молодшого сержанта Захара. Його дружина, теж захисниця, молодша донька та мама загинули під час ракетного удару по Дніпру. У чоловіка залишилася старша донька – 19-річна Руслана.
- Відомо, що сьогоднішній обмін став 50-им з початку повномасштабного вторгнення і відбувся за сприяння Обʼєднаних Арабських Еміратів.
- Загалом від початку великої війни вдалося звільнити 3035 українців.