Украина вернула более 200 военнопленных: есть ли среди спасенных бойцы "Азова"
Сегодня, 31 января, состоялся масштабный обмен военнопленными. Среди тех, кого удалось спасти, почти половина - защитники Мариуполя.
В то же время, ни одного бойца “Азова” в рамках этого обмена оккупанты не отдали.
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"Азовцев" меняют медленно
Россияне неохотно освобождают "азовцев", которые защищали Мариуполь. Так, за два последних обмена домой вернулись только двое.
Всего в плену у оккупантов находятся 1600 защитников из гарнизона "Мариуполь". Среди них почти 900 – бойцы 12-й бригады "Азов" НГУ.
Один из крупнейших за последнее время обменов также состоялся 3 января. Тогда спасли 230 наших граждан. Однако среди них тоже не было "азовцев". Глава ГУР Кирилл Буданов объяснил, почему Россия не меняет бойцов из полка "Азов". По его словам, враг таким образом хочет дестабилизировать нашу страну, поскольку "вопрос "Азова" сильно натянут и в обществе воспринимается очень болезненно".
Комментируя обмен 3 января, командир "азовцев" Святослав Паламар опубликовал пост, в котором заявил, что рад возвращению более 200 защитников, одновременно чувствует "горький привкус", ведь ни одного его побратима из "Азова" вернуть не удалось.
Последний обмен пленными: что известно
- 31 января в Украину вернулись 207 защитников. Среди них – 180 рядовых и сержантов, а также 27 офицеров. 95 являются воинами ВСУ, 56 – Нацгвардии, 26 – ГПСУ, 29 – Территориальной обороны и один представитель Национальной полиции Украины. Также среди освобожденных есть морпехи и боевые медики.
- Самому старшему военному – 61 год, а самому молодому почти 21.
- Возвращенные из плена бойцы защищали Мариуполь, были на "Азовстали", острове Змеиный, Донецком, Запорожском, Харьковском, Луганском, Херсонском и Сумском направлениях.
- В рамках обмена вернули также младшего сержанта Захара. Его жена, тоже защитница, младшая дочь и мама погибли во время ракетного удара по Днепру. У мужчины осталась старшая дочь – 19-летняя Руслана.
- Известно, что сегодняшний обмен стал 50-м с начала полномасштабного вторжения и состоялся при содействии Объединенных Арабских Эмиратов.
- Всего с начала большой войны удалось освободить 3035 украинцев.