Украина вернула более 200 военнопленных: есть ли среди спасенных бойцы "Азова"

Сегодня, 31 января, состоялся масштабный обмен военнопленными. Среди тех, кого удалось спасти, почти половина - защитники Мариуполя.

В то же время, ни одного бойца “Азова” в рамках этого обмена оккупанты не отдали.

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"Азовцев" меняют медленно

Россияне неохотно освобождают "азовцев", которые защищали Мариуполь. Так, за два последних обмена домой вернулись только двое.

Всего в плену у оккупантов находятся 1600 защитников из гарнизона "Мариуполь". Среди них почти 900 – бойцы 12-й бригады "Азов" НГУ.

Один из крупнейших за последнее время обменов также состоялся 3 января. Тогда спасли 230 наших граждан. Однако среди них тоже не было "азовцев". Глава ГУР Кирилл Буданов объяснил, почему Россия не меняет бойцов из полка "Азов". По его словам, враг таким образом хочет дестабилизировать нашу страну, поскольку "вопрос "Азова" сильно натянут и в обществе воспринимается очень болезненно".

Комментируя обмен 3 января, командир "азовцев" Святослав Паламар опубликовал пост, в котором заявил, что рад возвращению более 200 защитников, одновременно чувствует "горький привкус", ведь ни одного его побратима из "Азова" вернуть не удалось.

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