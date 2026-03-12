За чотири роки з російського полону вдалося повернути понад 8 тисяч українців, – Коордштаб
- За чотири роки роботи Координаційного штабу з російського полону повернули понад 8 тисяч українців.
- Попри досягнення, багато українців досі перебувають у полоні, і робота з їх повернення триває.
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими підбив підсумки чотирьох років роботи. За цей час вдалося повернути додому понад 8 тисяч українців, які перебували у російському полоні.
Водночас у штабі наголошують: робота триває, адже багато людей досі чекають на повернення.
Скільки українців вдалося повернути з полону?
У Координаційному штабі зазначили, що за чотири роки діяльності ключовим результатом стало повернення 8050 українських громадян. Йдеться як про військових, так і про цивільних, яких утримували у російській неволі.
У відомстві наголосили, що цей результат став можливим завдяки злагодженій роботі державних органів, дипломатів, правозахисників і міжнародних партнерів.
Попри це, там підкреслили, що нині не час для святкувань, адже багато українців все ще перебувають у полоні.
У Координаційному штабі зазначили, що добре розуміють біль і втому родин, які досі чекають на повернення своїх близьких. Там запевнили, що знають про кожного воїна, який залишається у неволі, і продовжують працювати над їхнім поверненням.
Ми розуміємо біль і втому тих, хто досі чекає. Ми знаємо про кожного і кожну, хто залишається в неволі. Попереду ще дуже багато складної, часто невидимої роботи, і ми не зупинимося, поки не завершимо її,
– кажуть у відомстві.
У штабі наголосили, що кожна дія та кожен голос важливі у спільній боротьбі за повернення українців додому.
Повернення українців з полону: останні новини
5 березня українська сторона провела обмін військовополоненими у форматі 200 на 200. Тоді вдалось повернути захисників Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Харківщини та Запоріжжя.
Україна повернула військовослужбовців Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, Сил Безпілотних Систем, ДШВ, ПС, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. Серед визволених були оборонці Маріуполя, які пробули в полоні майже 4 роки.
6 березня відбувся другий етап обміну полоненими в рамках женевських домовленостей. Додому повернулось 300 українських захисників. Найстаршому військовому, якого вдалось звільнити під час цього обміну – 60 років, а наймолодшому – 26 років. Відомо, що останній потрапив у полон до окупантів, коли йому було лише 22 роки.