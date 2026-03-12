За четыре года из российского плена удалось вернуть более 8 тысяч украинцев, – Коордштаб
- За четыре года работы Координационного штаба из российского плена вернули более 8 тысяч украинцев.
- Несмотря на достижения, много украинцев до сих пор находятся в плену, и работа по их возвращению продолжается.
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подвел итоги четырех лет работы. За это время удалось вернуть домой более 8 тысяч украинцев, которые находились в российском плену.
В то же время в штабе отмечают: работа продолжается, ведь многие люди до сих пор ждут возвращения.
Смотрите также "Не плачь, доченька, папа будет дома": освобожденный из плена впервые позвонил детям – щемящее видео
Сколько украинцев удалось вернуть из плена?
В Координационном штабе отметили, что за четыре года деятельности ключевым результатом стало возвращение 8050 украинских граждан. Речь идет как о военных, так и о гражданских, которых удерживали в российской неволе.
В ведомстве отметили, что этот результат стал возможным благодаря слаженной работе государственных органов, дипломатов, правозащитников и международных партнеров.
Несмотря на это, там подчеркнули, что сейчас не время для празднований, ведь многие украинцы все еще находятся в плену.
В Координационном штабе отметили, что хорошо понимают боль и усталость семей, которые до сих пор ждут возвращения своих близких. Там заверили, что знают о каждом воине, который остается в неволе, и продолжают работать над их возвращением.
Мы понимаем боль и усталость тех, кто до сих пор ждет. Мы знаем о каждом и каждой, кто остается в неволе. Впереди еще очень много сложной, часто невидимой работы, и мы не остановимся, пока не завершим ее,
– говорят в ведомстве.
В штабе отметили, что каждое действие и каждый голос важны в общей борьбе за возвращение украинцев домой.
Возвращение украинцев из плена: последние новости
5 марта украинская сторона провела обмен военнопленными в формате 200 на 200. Тогда удалось вернуть защитников Мариуполя, Донетчины, Луганщины, Харьковщины и Запорожья.
Украина вернула военнослужащих Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТрО, Сил Беспилотных Систем, ДШВ, ВС, а также Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта. Среди освобожденных были защитники Мариуполя, которые пробыли в плену почти 4 года.
6 марта состоялся второй этап обмена пленными в рамках женевских договоренностей. Домой вернулось 300 украинских защитников. Самому старшему военному, которого удалось освободить во время этого обмена – 60 лет, а самому молодому – 26 лет. Известно, что последний попал в плен к оккупантам, когда ему было всего 22 года.