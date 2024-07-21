Трагедія над Дніпром: прокурори заявили, що атракціон мали закрити у 2021-му, в КМДА заперечують

У Київській міській прокуратурі відреагували на обрив троса зіплайна над Дніпром. Пізніше у КМДА відповіли на звинувачення.

Українців вразила новина про загибель хлопця на атракціоні над Дніпром. Його довго шукали, та, на жаль, увечері повідомили, що він усе ж потонув.

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Роботу зіплайна над Дніпром мали зупинити ще в 2021 році, – прокуратура

Київська міська прокуратура ще в 2021 році намагалася зупинити роботу вказаного атракціону. Прокурори звернулись до Господарського суду Києва з позовом, в якому просили визнати незаконним і скасувати розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 11.01.2021 року, яким переможцем інвестиційного конкурсу визнали компанію без досвіду з реалізації подібних проєктів та досвіду експлуатації атракціонів подібного типу, враховуючи їх потенційну небезпеку для життя та здоров'я,

– мовиться в повідомленні.

Відповідачами у справі були виконавчий орган Київської міської ради, а саме Київська міська державна адміністрація, КП "ПЛЕСО" та ТОВ – переможець конкурсу.

За словами прокурорів, тоді відповідачі в особі столичних посадовців не погодилися, що канатна дорога через Дніпро належить до атракціонів підвищеної небезпеки. До того ж під час судового розгляду будо встановлено, що на момент проведення інвестиційного конкурсу та судового розгляду проєктна та технічна документація щодо атракціону не були розроблені.

Втім, нікого з посадовців КМДА, які проводили конкурс на визначення переможця, до сьогоднішнього трагічного випадку це не турбувало. Посадовцям КМДА, які "вимагають від правоохоронців ретельного розслідування", нагадуємо про їхню позицію у судах, з якою можна ознайомитись за посиланням,

– зауважили в прокуратурі.

Тепер через трагедію на атракціоні розпочато кримінальне провадження за фактом обриву атракціону "Канатна переправа через річку Дніпро від Арки Дружби народів до Труханового острова" в момент перебування на ньому людини.

Розслідування проводять за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою та службової недбалості, що спричинила смерть людини (ч. 2 ст. 272, ч. 3 ст. 367 КК України).

У КМДА відповіли прокуратурі

Перша стаття передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Друга – позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого. Тож

КМДА розраховує на справедливе та чесне розслідування трагічного випадку на атракціоні – канатній переправі через Дніпро. Трагедія не повинна ставати черговим предметом публічних маніпуляцій з боку правоохоронців, як про це вже свідчать публічні заяви органів прокуратури,

– заявили в адміністрації.

Місцева влада навела такі дані: Київська міська прокуратура у 2021 році через суд не намагалась скасувати сам атракціон, лише оскаржувала результати інвестиційного конкурсу щодо компанії-переможця та відповідне розпорядження КМДА від 11.01.2021 року. А сам атракціон на той момент ще не існував як такий, стверджують чиновники.

З боку учасника конкурсу були потрібні дозвільні документи, що стосуються його діяльності.

"Також звертаємо увагу на некоректність заяви щодо проектної документації: її мав розробити переможець конкурсу і на її основі отримати відповідні дозвільні документи в профільних державних органах та відомствах, як це встановлено чинним законодавством. І саме в частині дотримання цих вимог і правил має ретельно розібратися слідство. Місто співпрацюватиме зі слідством заради справедливого результату розслідування і недопущення таких випадків у майбутньому", – пояснили в КМДА.

Деталі трагедії над Дніпром у Києві

Трос на атракціоні біля пішохідного мосту через Дніпро обірвався вдень 21 липня. Зіплайном, або тролеєм, люди могли переїхати Дніпро з правого берега на Труханів острів.

Водолази та катери ДСНС обстежували річку, а люди кинулися на допомогу, щоб витягнути трос з Дніпра. На Набережному шосе було ускладнено рух.

Спершу мовилося, що зірвалася дівчина, та згодом з'ясувалося, що це був хлопець.

Інші люди дивом урятувалися. Туристи розповіли, що думали з'їхати ще раз з атракціону, але рідні встигли повідомити їх про трагедію.