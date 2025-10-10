Російські окупанти масовано вдарили по Києву в ніч на 10 жовтня. Частина міста опинилася без світла та води. Але насправді ситуація могла бути значно гіршою.

Про це 24 Каналу розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Один із нардепів вже заявив, що на одній з київських ТЕЦ постраждали блочні трансформатори через атаку дронів. Вони начебто не були захищеними. Однак захист там дійсно є.

Що врятувало Київ від ще гірших наслідків?

За словами Харченка, заява про "незахищені трансформатори" є брехнею. Він особисто перебував на цих об'єктах та бачив, що вони були захищені.

Я неодноразово був на цих об'єктах. Можу сказати точно, що київські об'єкти є одними з найбільш захищених в Україні. Включно з блочними трансформаторами, які через їхні особливості неможливо захистити так званим другим рівнем,

– сказав Харченко.

Сьогоднішній удар по Києву 10 жовтня є наймасованішою атакою по столичній енергетиці за всю повномасштабну війну. І насправді могли бути значно гірші наслідки. Але Україна змогла підготуватися.

Якби не фортифікації, інший захист, робота ППО, яка була відчайдушною, то ТЕЦ Києва були б зруйновані вщент. Ми маємо негативні наслідки. Але все ж завдяки тій підготовці, я думаю, що до кінця дня кияни отримають і електрику, і воду,

– наголосив Харченко.

