Разрушили бы вдребезги, – эксперт по энергетике сказал, что спасло ТЭЦ Киева во время ночной атаки
- В ночь на 10 октября Россия массированно атаковала Киев. Это была самая большая атака по энергетике столицы с начала полномасштабной войны.
- Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал о последствиях атаки. Он объяснил, что все могло быть значительно хуже.
Российские оккупанты массированно ударили по Киеву в ночь на 10 октября. Часть города оказалась без света и воды. Но на самом деле ситуация могла быть значительно хуже.
Об этом 24 Каналу рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Один из нардепов уже заявил, что на одной из киевских ТЭЦ пострадали блочные трансформаторы из-за атаки дронов. Они якобы не были защищенными. Однако защита там действительно есть.
Что спасло Киев от еще худших последствий?
По словам Харченко, заявление о "незащищенных трансформаторах" является ложью. Он лично находился на этих объектах и видел, что они были защищены.
Я неоднократно был на этих объектах. Могу сказать точно, что киевские объекты являются одними из самых защищенных в Украине. Включая блочные трансформаторы, которые из-за их особенностей, невозможно защитить так называемым вторым уровнем,
– сказал Харченко.
Сегодняшний, 10 октября, удар по Киеву является самой массированной атакой по столичной энергетике за всю полномасштабную войну. И на самом деле могли быть значительно худшие последствия. Но Украина смогла подготовиться.
Если бы не фортификации; другая защита; работа ПВО, которая была отчаянной, то ТЭЦ Киева были бы разрушены до основания. Мы имеем негативные последствия. Но все же благодаря той подготовке, я думаю, что до конца дня киевляне получат и электричество, и воду,
– подчеркнул Харченко.
Атака по Украине 10 октября: коротко
- В ночь на 10 октября враг запустил по Украине 32 ракеты и 465 беспилотников различного типа. ПВО справилась с большинством воздушных целей.
- Одной из целей России был Киев. В результате атаки частично пропал свет в левобережной и правобережной части Киева. По состоянию на обед в Киеве возобновили поставки электроэнергии 270 тысячам абонентов.
- Из-за российской атаки возник пожар в многоэтажном доме. Там пострадали 11 человек.