Российские оккупанты массированно ударили по Киеву в ночь на 10 октября. Часть города оказалась без света и воды. Но на самом деле ситуация могла быть значительно хуже.

Об этом 24 Каналу рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Один из нардепов уже заявил, что на одной из киевских ТЭЦ пострадали блочные трансформаторы из-за атаки дронов. Они якобы не были защищенными. Однако защита там действительно есть.

К теме "Украина знает слабые места России": эксперты предположили ответ на удары по энергетике

Что спасло Киев от еще худших последствий?

По словам Харченко, заявление о "незащищенных трансформаторах" является ложью. Он лично находился на этих объектах и видел, что они были защищены.

Я неоднократно был на этих объектах. Могу сказать точно, что киевские объекты являются одними из самых защищенных в Украине. Включая блочные трансформаторы, которые из-за их особенностей, невозможно защитить так называемым вторым уровнем,

– сказал Харченко.

Сегодняшний, 10 октября, удар по Киеву является самой массированной атакой по столичной энергетике за всю полномасштабную войну. И на самом деле могли быть значительно худшие последствия. Но Украина смогла подготовиться.

Если бы не фортификации; другая защита; работа ПВО, которая была отчаянной, то ТЭЦ Киева были бы разрушены до основания. Мы имеем негативные последствия. Но все же благодаря той подготовке, я думаю, что до конца дня киевляне получат и электричество, и воду,

– подчеркнул Харченко.

Атака по Украине 10 октября: коротко