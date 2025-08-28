Росія вночі 28 серпня здійснила масований удар по Києву, внаслідок чого загинули та постраждали цивільні громадяни. Поліція показала перші хвилини ворожого обстрілу та рятування киян.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис у телеграм-каналі першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Якими були перші миті після російського обстрілу Києва?

Олексій Білошицький зазначив, що патрульні поліцейські одними з перших прибули на місце трагедії у Києві, щоб урятувати поранених. Правоохоронці надавали домедичну допомогу, евакуйовували травмованих до найближчих лікарень та карет швидкої, розбирали завали й допомагали людям дістатися безпечних місць.

Також слідкували за тим, аби спеціальна техніка безперешкодно дісталася до локацій. Ми весь час були поруч, аби врятувати якомога більше життів,

– написав Білошицький.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції висловив щирі співчуття всім, хто втратив рідних під час цього цинічного удару. Правоохоронець також наголосив, що аварійно-рятувальні роботи тривають.

Перші хвилини після удару по Києву 28 серпня / Відео Патрульної поліції України

Цікаво! Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що російська масована атака по Україні 28 серпня була схожа на обстріл, який був 21 серпня. Але цього разу без використання "Калібрів".

Що відомо про російський удар по Києву 28 серпня?