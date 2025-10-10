Після масованого нічного обстрілу на лівому березі Києва виник транспортний колапс. Зокрема ціни на таксі, аби перетнути Дніпро, сягали понад тисячі гривень.

Генеральний менеджер компанії Bolt Сергій Павлик для 24 Каналу пояснив причини такого драматичного зростання цін на таксі.

Дивіться також Перебої зі світлом, пожежі та руйнування: все про наслідки масованого обстрілу Києва та області

Чому ціни на таксі у Києві стрімко зросли після російських обстрілів?

Користувачі соцмереж масово скаржилися на захмарні ціни на таксі у Києві. Аби доїхати з лівого берега на правий довелося віддавати понад 1000 гривень, а то і 2000. Ситуація була ідентична для усіх популярних сервісів таксі.



Захмарні ціни на таксі Bolt у Києві / Фото з соцмереж

У компанії Bolt пояснили, що ціни формуються автоматично.

Bolt не встановлює вартість поїздок вручну – ціна формується динамічно, залежно від балансу попиту та пропозиції в реальному часі,

– зазначив Сергій Павлик.

За його словами, 10 жовтня через обстріли та перебої у роботі громадського транспорту попит на поїздки Bolt в Києві суттєво зріс – загалом на 25 – 30% у порівнянні з минулим тижнем, а в окремих районах міста – більш ніж на 50%.

Водночас громадський транспорт столиці також не справлявся з потоком пасажирів. Перебої були у роботі метро.

Що відомо про транспортний колапс у Києві?