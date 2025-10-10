После массированного ночного обстрела на левом берегу Киева возник транспортный коллапс. В частности цены на такси, чтобы пересечь Днепр достигали более тысячи гривен.

Генеральный менеджер компании Bolt Сергей Павлик для 24 Канала объяснил причины такого драматического роста цен на такси.

Смотрите также Перебои со светом, пожары и разрушения: все о последствиях массированного обстрела Киева и области

Почему цены на такси в Киеве стремительно выросли после российских обстрелов?

Пользователи соцсетей массово жаловались на заоблачные цены на такси в Киеве. Чтобы доехать с левого берега на правый пришлось отдавать более 1000 гривен, а то и 2000. Ситуация была идентична для всех популярных сервисов такси.



Заоблачные цены на такси Bolt в Киеве / Фото из соцсетей

В компании Bolt объяснили, что цены формируются автоматически.

Bolt не устанавливает стоимость поездок вручную – цена формируется динамично, в зависимости от баланса спроса и предложения в реальном времени,

– отметил Сергей Павлик.

По его словам, 10 октября из-за обстрелов и перебоев в работе общественного транспорта спрос на поездки Bolt в Киеве существенно вырос – целом на 25 – 30% по сравнению с прошлой неделей, а в отдельных районах города – более чем на 50%.

В то же время общественный транспорт столицы также не справлялся с потоком пассажиров. Перебои были в работе метро.

Что известно о транспортном коллапсе в Киеве?