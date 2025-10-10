Генеральный менеджер компании Bolt Сергей Павлик для 24 Канала объяснил причины такого драматического роста цен на такси.
Смотрите также Перебои со светом, пожары и разрушения: все о последствиях массированного обстрела Киева и области
Почему цены на такси в Киеве стремительно выросли после российских обстрелов?
Пользователи соцсетей массово жаловались на заоблачные цены на такси в Киеве. Чтобы доехать с левого берега на правый пришлось отдавать более 1000 гривен, а то и 2000. Ситуация была идентична для всех популярных сервисов такси.
Заоблачные цены на такси Bolt в Киеве / Фото из соцсетей
В компании Bolt объяснили, что цены формируются автоматически.
Bolt не устанавливает стоимость поездок вручную – цена формируется динамично, в зависимости от баланса спроса и предложения в реальном времени,
– отметил Сергей Павлик.
По его словам, 10 октября из-за обстрелов и перебоев в работе общественного транспорта спрос на поездки Bolt в Киеве существенно вырос – целом на 25 – 30% по сравнению с прошлой неделей, а в отдельных районах города – более чем на 50%.
В то же время общественный транспорт столицы также не справлялся с потоком пассажиров. Перебои были в работе метро.
Что известно о транспортном коллапсе в Киеве?
На левом берегу Киева после ночного обстрела возник транспортный коллапс. Цены на такси достигали более тысячи гривен, а общественный транспорт не справлялся с потоком пассажиров.
По данным КГГА, по состоянию на 10:57 были изменения в работе "зеленой" линии метро: движение поездов происходило от станции "Сырец" до станции "Харьковская". Время ожидания поезда – 5 минут. В то же время киевляне публиковали видео давки на станциях метро и остановках наземного транспорта.