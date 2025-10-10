Генеральный менеджер компании Bolt Сергей Павлик для 24 Канала объяснил причины такого драматического роста цен на такси.

Смотрите также Перебои со светом, пожары и разрушения: все о последствиях массированного обстрела Киева и области

Почему цены на такси в Киеве стремительно выросли после российских обстрелов?

Пользователи соцсетей массово жаловались на заоблачные цены на такси в Киеве. Чтобы доехать с левого берега на правый пришлось отдавать более 1000 гривен, а то и 2000. Ситуация была идентична для всех популярных сервисов такси.



Заоблачные цены на такси Bolt в Киеве / Фото из соцсетей

В компании Bolt объяснили, что цены формируются автоматически.

Bolt не устанавливает стоимость поездок вручную – цена формируется динамично, в зависимости от баланса спроса и предложения в реальном времени,

– отметил Сергей Павлик.

По его словам, 10 октября из-за обстрелов и перебоев в работе общественного транспорта спрос на поездки Bolt в Киеве существенно вырос – целом на 25 – 30% по сравнению с прошлой неделей, а в отдельных районах города – более чем на 50%.

В то же время общественный транспорт столицы также не справлялся с потоком пассажиров. Перебои были в работе метро.

Что известно о транспортном коллапсе в Киеве?