Генеральний менеджер компанії Bolt Сергій Павлик для 24 Каналу пояснив причини такого драматичного зростання цін на таксі.
Чому ціни на таксі у Києві стрімко зросли після російських обстрілів?
Користувачі соцмереж масово скаржилися на захмарні ціни на таксі у Києві. Аби доїхати з лівого берега на правий довелося віддавати понад 1000 гривень, а то і 2000. Ситуація була ідентична для усіх популярних сервісів таксі.
Захмарні ціни на таксі Bolt у Києві / Фото з соцмереж
У компанії Bolt пояснили, що ціни формуються автоматично.
Bolt не встановлює вартість поїздок вручну – ціна формується динамічно, залежно від балансу попиту та пропозиції в реальному часі,
– зазначив Сергій Павлик.
За його словами, 10 жовтня через обстріли та перебої у роботі громадського транспорту попит на поїздки Bolt в Києві суттєво зріс – загалом на 25 – 30% у порівнянні з минулим тижнем, а в окремих районах міста – більш ніж на 50%.
Водночас громадський транспорт столиці також не справлявся з потоком пасажирів. Перебої були у роботі метро.
Що відомо про транспортний колапс у Києві?
На лівому березі Києва після нічного обстрілу виник транспортний колапс. Ціни на таксі сягали понад тисячі гривень, а громадський транспорт не справлявся з потоком пасажирів.
За даними КМДА, станом на 10:57 були зміни в роботі "зеленої" лінії метро: рух поїздів відбувався від станції "Сирець" до станції "Харківська". Час очікування поїзда – 5 хвилин. Водночас кияни публікували відео тисняви на станціях метро та зупинках наземного транспорту.