Генеральний менеджер компанії Bolt Сергій Павлик для 24 Каналу пояснив причини такого драматичного зростання цін на таксі.

Чому ціни на таксі у Києві стрімко зросли після російських обстрілів?

Користувачі соцмереж масово скаржилися на захмарні ціни на таксі у Києві. Аби доїхати з лівого берега на правий довелося віддавати понад 1000 гривень, а то і 2000. Ситуація була ідентична для усіх популярних сервісів таксі.



Захмарні ціни на таксі Bolt у Києві / Фото з соцмереж

У компанії Bolt пояснили, що ціни формуються автоматично.

Bolt не встановлює вартість поїздок вручну – ціна формується динамічно, залежно від балансу попиту та пропозиції в реальному часі,

– зазначив Сергій Павлик.

За його словами, 10 жовтня через обстріли та перебої у роботі громадського транспорту попит на поїздки Bolt в Києві суттєво зріс – загалом на 25 – 30% у порівнянні з минулим тижнем, а в окремих районах міста – більш ніж на 50%.

Водночас громадський транспорт столиці також не справлявся з потоком пасажирів. Перебої були у роботі метро.

Що відомо про транспортний колапс у Києві?