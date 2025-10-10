Метро працює з перебоями, а ціни на таксі різко підскочили. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.

Що відомо про транспортний колапс у Києві?

У соцмережах користувачі діляться захмарними цінами на таксі. Доїхати на правий берег наразі коштує від тисячі гривень.

Ціни на таксі в Києві сягнули захмарних цифр / Скриншоти з мережі

Тоді як в метро та наземному транспорті тиснява.



Тиснява у Київському метро / Фото очевидців

Транспортний колапс у Києві: відео Київ24.news

За даними КМДА, станом на 10:57 є зміни в роботі "зеленої" лінії метро: рух поїздів відбуватиметься від станції "Сирець" до станції "Харківська". Час очікування поїзда – 5 хвилин. Натомість рух поїздів на "червоній" та "синій" лініях здійснюється у звичайному режимі, час очікування поїзда відповідно до міжпікового графіка – 5 хвилин.

Жителі Києва чекають на автобус: відео очевидців

Атака на Київ: коротко про головне