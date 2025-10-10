Метро працює з перебоями, а ціни на таксі різко підскочили. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.
Що відомо про транспортний колапс у Києві?
У соцмережах користувачі діляться захмарними цінами на таксі. Доїхати на правий берег наразі коштує від тисячі гривень.
Ціни на таксі в Києві сягнули захмарних цифр / Скриншоти з мережі
Тоді як в метро та наземному транспорті тиснява.
Тиснява у Київському метро / Фото очевидців
Транспортний колапс у Києві: відео Київ24.news
За даними КМДА, станом на 10:57 є зміни в роботі "зеленої" лінії метро: рух поїздів відбуватиметься від станції "Сирець" до станції "Харківська". Час очікування поїзда – 5 хвилин. Натомість рух поїздів на "червоній" та "синій" лініях здійснюється у звичайному режимі, час очікування поїзда відповідно до міжпікового графіка – 5 хвилин.
Жителі Києва чекають на автобус: відео очевидців
Атака на Київ: коротко про головне
Внаслідок атаки Росії на Київ постраждали 12 людей. Віталій Кличко повідомив, що 8 із них перебувають у лікарнях. Четверо – отримують допомогу амбулаторно.
Частково лівобережна та правобережна частини столиці залишилися без світла. Також на лівому березі є проблеми з водопостачанням. У ДТЕК підкреслили, що енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити об'єкти критичної інфраструктури, де це можливо.
У Печерському районі уламки БпЛА влучили в багатоповерховий житловий будинок, пожежу на кількох поверхах вдалося ліквідувати. Тоді як у Голосіївському районі пошкоджений фасад і вікна на 5-му поверсі десятиповерхівки. Горіли також автівки у дворі. У Деснянському та Подільському – уламки збитих ракет впали на відкриту територію.