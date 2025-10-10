Метро работает с перебоями, а цены на такси резко подскочили. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы.

Что известно о транспортном коллапсе в Киеве?

В соцсетях пользователи делятся заоблачными ценами на такси. Доехать на правый берег сейчас стоит от тысячи гривен.

Цены на такси в Киеве достигли заоблачных цифр / Скриншоты из сети

Тогда как в метро и наземном транспорте давка.



Давка в Киевском метро / Фото очевидцев

Транспортный коллапс в Киеве: видео Киев24.news

По данным КГГА, по состоянию на 10:57 есть изменения в работе "зеленой" линии метро: движение поездов будет происходить от станции "Сырец" до станции "Харьковская". Время ожидания поезда – 5 минут. Зато движение поездов на "красной" и "синей" линиях осуществляется в обычном режиме, время ожидания поезда в соответствии с межпиковым графиком – 5 минут.

Жители Киева ждут автобус: видео очевидцев

Атака на Киев: коротко о главном