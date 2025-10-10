Метро работает с перебоями, а цены на такси резко подскочили. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы.
Что известно о транспортном коллапсе в Киеве?
В соцсетях пользователи делятся заоблачными ценами на такси. Доехать на правый берег сейчас стоит от тысячи гривен.
Цены на такси в Киеве достигли заоблачных цифр / Скриншоты из сети
Тогда как в метро и наземном транспорте давка.
Давка в Киевском метро / Фото очевидцев
Транспортный коллапс в Киеве: видео Киев24.news
По данным КГГА, по состоянию на 10:57 есть изменения в работе "зеленой" линии метро: движение поездов будет происходить от станции "Сырец" до станции "Харьковская". Время ожидания поезда – 5 минут. Зато движение поездов на "красной" и "синей" линиях осуществляется в обычном режиме, время ожидания поезда в соответствии с межпиковым графиком – 5 минут.
Жители Киева ждут автобус: видео очевидцев
Атака на Киев: коротко о главном
В результате атаки России на Киев пострадали 12 человек. Виталий Кличко сообщил, что 8 из них находятся в больницах. Четверо – получают помощь амбулаторно.
Частично левобережная и правобережная части столицы остались без света. Также на левом берегу есть проблемы с водоснабжением. В ДТЭК подчеркнули, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить объекты критической инфраструктуры, где это возможно.
В Печерском районе обломки БпЛА попали в многоэтажный жилой дом, пожар на нескольких этажах удалось ликвидировать. Тогда как в Голосеевском районе поврежден фасад и окна на 5-м этаже десятиэтажки. Горели также машины во дворе. В Деснянском и Подольском – обломки сбитых ракет упали на открытую территорию.