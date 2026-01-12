Авіаексперт пояснив, чи дійсно "Шахеди" падають через обмерзання

Погодні умови в Україні впливають не лише на світло, а й на російські повітряні цілі. Зокрема, на ударні БпЛА типу "Шахед".

Авіаексперт, директор із розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський висловив 24 Каналу думку, що "Шахеди" зіткнулись із проблемою морозів в Україні. Утім росіяни спробували знайти вихід із цього становища.

До теми Гібрид "Шахеда" і "Ланцета": чим небезпечний для України новий російський дрон "Італмас"

Як морози впливають на "Шахеди"?

Храпчинський розповів, що "Шахеди", які були вперше застосовані по території України, зіткнулись із проблемою польотів під час холодів. Саме тому були модернізовані деякі елементи. Наприклад, були закриті сервоприводи.

Ще були встановлені системи підігріву деяких елементів, що дозволило їхнє використання в поганих метеоумовах. Обмерзання може бути на будь-якому повітряному об'єкті. Можна пригадати, що будь-який цивільний літак перед вильотом обробляли спеціальною рідиною,

– зазначив авіаексперт.

Він продовжив, що це робилось для того, щоб уникнути обмерзання важливих деталей. Ворог і далі використовує ударні безпілотники по території України. Навіть зараз у морози ми їх бачимо, хоч і в невеликій кількості.

"Зменшення кількості "Шахедів" може бути пов'язане з деякими успішними операціями з боку України, які призвели до зменшення потенціалу у виробництві комплектуючих. Знову ж таки ситуація в Ірані. За нею теж треба дуже уважно спостерігати, бо це теж може впливати на постачання комплектуючих із боку Ірану", – зауважив директор із розвитку оборонного підприємства.

За його словами, це все суттєво впливає на обсяги виробництва з боку Росії. Тут дуже багато пов'язаних речей.

Чому "Шахеди" влучають у будинки?

На думку Храпчинського, не можна виправдовувати росіян і влучання "Шахедів" у житлові будинки обмерзанням цих безпілотників. Більшість маршрутів ударних безпілотників побудовані через густонаселені райони міст, для того щоб мати супутні втрати серед цивільного населення.

Це основний інструмент роботи терористів Росії, яка застосовує такі безпілотники саме через навантажені житлові об'єкти. На деякі ТЕЦ при правильному використанні військового об'єкта можна заходити, не зачіпаючи жодного житлового об'єкта,

– наголосив авіаексперт.

Він додав, що ворог спеціально будує маршрути, які дозволяють летіти між домівок, втрачати певні можливості та спеціально влучати в житлові будинки.

Обстріли України: останні новини