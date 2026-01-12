Авиаэксперт объяснил, действительно ли "Шахеды" падают из-за обледенения

Погодные условия в Украине влияют не только на свет, но и на российские воздушные цели. В частности, на ударные БпЛА типа "Шахед".

Авиаэксперт, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский высказал 24 Каналу мнение, что "Шахматы" столкнулись с проблемой морозов в Украине. Впрочем россияне попытались найти выход из этого положения.

Как морозы влияют на "Шахеды"?

Храпчинский рассказал, что "Шахеды", которые были впервые применены по территории Украины, столкнулись с проблемой полетов во время холодов. Именно поэтому были модернизированы некоторые элементы. Например, были закрыты сервоприводы.

Еще были установлены системы подогрева некоторых элементов, что позволило их использование в плохих метеоусловиях. Обледенение может быть на любом воздушном объекте. Можно вспомнить, что любой гражданский самолет перед вылетом обрабатывали специальной жидкостью,

– отметил авиаэксперт.

Он продолжил, что это делалось для того, чтобы избежать обледенения важных деталей. Враг и дальше использует ударные беспилотники по территории Украины. Даже сейчас в морозы мы их видим, хоть и в небольшом количестве.

"Уменьшение количества "Шахедов" может быть связано с некоторыми успешными операциями со стороны Украины, которые привели к уменьшению потенциала в производстве комплектующих. Опять же ситуация в Иране. За ней тоже надо очень внимательно наблюдать, потому что это тоже может влиять на поставки комплектующих со стороны Ирана", – отметил директор по развитию оборонного предприятия.

По его словам, это все существенно влияет на объемы производства со стороны России. Здесь очень много связанных вещей.

Почему "Шахеды" попадают в дома?

По мнению Храпчинского, нельзя оправдывать россиян и попадание "Шахедов" в жилые дома обледенением этих беспилотников. Большинство маршрутов ударных беспилотников построены через густонаселенные районы городов, для того чтобы иметь сопутствующие потери среди гражданского населения.

Это основной инструмент работы террористов России, которая применяет такие беспилотники именно через нагруженные жилые объекты. На некоторые ТЭЦ при правильном использовании военного объекта можно заходить, не затрагивая ни одного жилого объекта,

– подчеркнул авиаэксперт.

Он добавил, что враг специально строит маршруты, которые позволяют лететь между домов, терять определенные возможности и специально попадать в жилые дома.

