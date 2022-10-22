За добу 15 обстріляних міст та сіл, кілька районів без світла: яка ситуація на Харківщині

У ніч проти 22 жовтня у Харкові було тихо. Однак населені пункти області знову потерпали від обстрілів російських окупантів з озброєння різного типу.

Як минула доба на Харківщині

Так, за даними Генштабу, за попередню добу ворог обстріляв 15 населених пунктів Харківщини – Харківський, Чугуївський. Богодухівський і Куп'янський райони, зокрема Вовчанськ та Дворічну. Унаслідок цих атак було поранено 3 людей з різних населених пунктів. Про це 24 каналу розказала кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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Крім того, спалахнули 4 пожежі. Відтак, кілька громад Харківської області зараз частково перебувають без світла. Мова йде про Мереф'янську, Нововодолазьку, Дергачівську, Люботинську, Лозівську, Богодухівську, Валківську та Зміївську громади.

Комунальники вже працюють над відновленням електропостачання і просять мешканців зачекати кілька годин. Крім того, влада закликає заощаджувати електроенергію, коли вона з'явиться, щоб не перевантажувати мережі.

У Харкові, хоч не було нічних обстрілів, але зросла кількість поранених унаслідок попередніх прильотів, що відбулися уранці 21 жовтня, коли місто вкотре атакували з С-300. Так, станом на зараз відомо про 11 поранених, серед них 1 людина у важкому стані, а решта – у середньому. Нагадаємо, що у день обстрілів за допомогою звернулися 6 постраждалих.

Харківщина потерпає з початку повномасштабної війни

Журналістам 24 каналу вдалося зняти один із майданчиків тимчасового зберігання безпечних залишків ракет, снарядів та іншого залізяччя, які летіли та продовжують летіти з Росії на Харків та область. Кількість цих уламків та залишків вражає, особливо, якщо заважати на те, що таких майданчиків є кілька.

"Коли ти дивишся на результати обстрілу, одного чи кількох за добу, це одне. А коли бачиш, наскільки багато тонн цього залізяччя зібрали, то це шалена цифра, і це не може не вражати", – поділилася кореспондентка.

Тут більше ніж 5 тисяч одиниць. На цій локації є рештки від "Граду", "Урагану", "Смерчу" та "Торнадо-С". На сьогодні місто Харків страждає від ракетних ударів та дронів-камікадзе. Але найчастіше це йдуть ракетні обстріли з С-300,

– розповів начальник частини гуманітарного розмінування Ігор Овчарук.

Усі ці залишки є доказами російської агресії проти України. Окрім вітчизняних експертів, поліції, прокуратури та служби безпеки, їх можуть обстежувати й іноземні експерти. Зокрема такі залишки залучаються до судів, адже вже було винесено кілька вироків російським військовим, які зайшли на територію України.

Майданчик зберігання залишків російських снарядів, якими стріляли по Харкову / Фото Анни Черненко, 24 канал

Речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубаренко розповів, що, наприклад, навесні 2022 року були взяті в полон, в згодом отримали підозру та були засуджені 2 осіб, військовослужбовців збройних сил Росії. Вони отримали реальні вироки, і це стало одним із найперших таких прецедентів на території України щодо саме повномасштабної військової агресії Росії.

Як харків'яни готуються до важкої зими

Чи не найбільше від ворожих обстрілів Харкова постраждав Салтівський район. Росіяни особливо активно атакували його, тож там і досі дуже багато зруйнованих та сильно пошкоджених будинків. Їхні мешканці намагаються самостійно лагодити їх, щоб зробити придатними для життя узимку.

Важливо, що до багатьох будинків на Салтівці вже підвели електрику, газ, частково воду. Люди сподіваються, що невдовзі там, де це можливо, увімкнуть опалення – у Харкові житловий фонд обіцяють під'єднати після 25 жовтня. Однак уже зараз є, наприклад, медичні заклади, де вже запустили опалення.

"Але, на жаль, через масштабність руйнувань все ж таки деякі будинки, деякі житлові багатоповерхівки не будуть підключені, бо там банально немає під'їду, немає дому, немає кількох верхніх поверхів", – зауважила журналістка.

У мерії говорять, що таких будинків без опалення буде близько 50. В обласному департаменті ЖКГ говорять, що ця цифра може бути й більшою, але комунальні служби роблять все можливе, щоб скоротити кількість таких будинків.

Мешканці району розповіли 24 каналу, як саме вони готуються до зими. Один із них – чоловік на ім'я Дмитро. У його будинку опалення на зиму наразі не передбачається. Він приїжджав додому лише на літо та частину осені, а зимувати буде не в Харкові. Утім, дехто з його сусідів вирішив залишитися, тож зараз вони облаштовують для себе побут.

Будинок без світла, без газу, без води, без опалення. Закриваємо, щоб хоча б не дуло, сніг, вода не залітали на перші поверхи. Дах робили ми самі, те, що залишилося цілим – заробили отвори, заробили там, де над піддашками текло, ливнівки поробили. Люди живуть тут, до речі. Без світла, без газу, готують на вулиці, на багаттях. Зробили мангальчики, воду носять,

– розповів мешканець Північної Салтівки Дмитро.

Інша харків'янка на ім'я Ольга повернулася додому з Заходу України, і планує взимку залишатися на Салтівці. Наразі у її будинку є майже всі комунікації, тож вона сподівається, що і надалі все буде добре, а інфраструктура витримає.

"Ми були тут до 4 березня, бачили ці прильоти, ці вибухи, як люди спускалися на простирадлах з верхніх поверхів. Тиждень побули, зрозуміли, що не витримаємо, і вирішили поїхати. У нашому будинку знесло повністю техповерх. Що буде взимку – поживемо – побачимо, сподіваємося, що все буде. У будь-якому випадку у нас немає води і опалення, але поки що й не треба, треба економити", – поділилася харків'янка.

Кореспондентка 24 каналу розповіла про ситуацію в Харкові та області: дивіться відео



Готуються до зими й в інших районах міста. Наприклад, у мікрорайоні Обрій ремонтують пошкоджений унаслідок обстрілу та пожежі багатоквартирний будинок. У ньому були зруйновані кілька поверхів у двох під'їздах. Інженерам довелося шукати способи, аби замінити опорні стіни. Ремонт запланували провести за 60 днів, і наразі його вже закінчують.

Ремонт пошкодженого будинку у Харкові / Фото Анни Черненко, 24 канал

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