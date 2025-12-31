Одеса – під масованою атакою БпЛА: у місті пролунала серія вибухів

Уночі 31 грудня Росія обстріляла Одесу. У місті чули вибухи.

Незадовго до півночі на Одещині оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників, передає 24 Канал.

Дивіться також "Рознесли нафтобазу, с**а": на Луганщині – гучний приліт і сильна пожежа

Що відомо про атаку на Одесу?

О 23:36 Повітряні сили повідомили, що ворожі дрони перелітають з Миколаївщини на Одещину.

О 23:57 військові уточнили, що БпЛА прямують на Одесу та Чорноморськ.

О 00:03 в Одесі чули вибух.

Близько 00:11 в Одесі пролунав повторний вибух. Про те, що у місті гучно, написав і керівник МВА Сергій Лисак.

Одеса та район! Ворог атакує безпілотниками! Перебувайте в укриттях!,

– попередив про небезпеку глава ОВА Олег Кіпер.

Станом на 00:17, за даними моніторів, на Одесу і Чорноморськ рухаються 11 безпілотників.

О 00:57 Повітряні сили повідомили про нові групи БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одеси / Чорноморська.

О 00:57 в Одесі пролунав новий вибух.