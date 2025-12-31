Одеса – під масованою атакою БпЛА: у місті пролунала серія вибухів
- Уночі 31 грудня Росія обстріляла Одесу дронами.
- У місті чули вибухи.
Уночі 31 грудня Росія обстріляла Одесу. У місті чули вибухи.
Незадовго до півночі на Одещині оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників, передає 24 Канал.
Дивіться також "Рознесли нафтобазу, с**а": на Луганщині – гучний приліт і сильна пожежа
Що відомо про атаку на Одесу?
О 23:36 Повітряні сили повідомили, що ворожі дрони перелітають з Миколаївщини на Одещину.
О 23:57 військові уточнили, що БпЛА прямують на Одесу та Чорноморськ.
О 00:03 в Одесі чули вибух.
Близько 00:11 в Одесі пролунав повторний вибух. Про те, що у місті гучно, написав і керівник МВА Сергій Лисак.
Одеса та район! Ворог атакує безпілотниками! Перебувайте в укриттях!,
– попередив про небезпеку глава ОВА Олег Кіпер.
Станом на 00:17, за даними моніторів, на Одесу і Чорноморськ рухаються 11 безпілотників.
О 00:57 Повітряні сили повідомили про нові групи БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одеси / Чорноморська.
О 00:57 в Одесі пролунав новий вибух.
- Нагадаємо, що вранці 30 грудня окупанти атакували два порти – Південний та Чорноморськ. Постраждала одна людина. Пошкоджені резервуари для зберігання олії одного з промислових підприємств. Також пошкоджень зазнало цивільне судно із зерном під прапором Панами.
- Росія значно посилила ракетні й дронові удари по українських портах, намагаючись зірвати логістику та експорт. Як повідомив віце-прем’єр та міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба, у 2025 році зафіксовано близько 90 атак на портову інфраструктуру – удвічі більше, ніж торік.