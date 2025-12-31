Укр Рус
Одесса - под массированной атакой БпЛА: в городе прогремела серия взрывов
31 декабря, 00:18
2

Одесса – под массированной атакой БПЛА: в городе прогремела серия взрывов

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • В ночь на 31 декабря Россия обстреляла Одессу дронами.
  • В городе слышали взрывы.

Ночью 31 декабря Россия обстреляла Одессу. В городе слышали взрывы.

Незадолго до полуночи в Одесской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников, передает 24 Канал

Что известно об атаке на Одессу?

В 23:36 Воздушные силы сообщили, что вражеские дроны перелетают из Николаева в Одесскую область.

В 23:57 военные уточнили, что БПЛА следует на Одессу и Черноморск.

В 00:03 в Одессе слышали взрыв.

Около 00:11 в Одессе раздался повторный взрыв.

О том, что в городе шумно, написал и руководитель ГВА Сергей Лысак.

Одесса и район! Враг атакует беспилотниками! Находитесь в укрытиях!,
 – предупредил об опасности глава ОВА Олег Кипер.

По состоянию на 00:17, по данным мониторов, на Одессу и Черноморск двигаются 11 беспилотников.

  • Напомним, что утром 30 декабря оккупанты атаковали два порта – Южный и Черноморск. Пострадал один человек. Повреждены резервуары для хранения растительного масла одного из промышленных предприятий. Также повреждения получило гражданское судно с зерном под флагом Панамы.
  • Россия значительно усилила ракетные и дроновые удары по украинским портам, пытаясь сорвать логистику и экспорт. Как сообщил вице-премьер и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, в 2025 году зафиксировано около 90 атак на портовую инфраструктуру – вдвое больше, чем в прошлом.