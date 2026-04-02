Росія знову вдарила по портах Одещини

Росія вночі 2 квітня продовжила бити по портовій інфраструктурі Одещини. Виникла пожежа.

Постраждали також житлові райони. Про це розповіли у Міністерстві розвитку громад та територій України та голова ОВА Олег Кіпер.

Які наслідки атаки на Одещину?

Під час нічної атаки безпілотники атакували один із портів в області.

Постраждали складські майданчики та два ангари, адміністративно-побутові приміщення. Також зафіксовано займання контейнерів та чотирьох автомобілів.

На щастя, ніхто не постраждав. На місці атаки працюють усі відповідні служби.

Росія атакувала порт на Одещині / Фото Мінрозвитку

Окрім портів, під час нічної атаки було пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхові будинки у Чорноморську.

Пошкоджено фасад, дах та скління приватного житлового будинку, зруйновано недобудову. Окрім того, сталося загоряння балкона та газової труби у багатоповерхівці.

Атака на Одещину / Фото ОВА

