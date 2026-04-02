Одеса Новини Одеси
2 квітня, 09:22
Росія знову вдарила по портах Одещини

Софія Рожик
Основні тези
  • Росія знову атакувала портову інфраструктуру Одещини, внаслідок чого виникла пожежа, але ніхто не постраждав.
  • Окрім портів, пошкоджено цивільну інфраструктуру та житлові будинки у Чорноморську, зокрема фасади та балкони.

Росія вночі 2 квітня продовжила бити по портовій інфраструктурі Одещини. Виникла пожежа.

Постраждали також житлові райони. Про це розповіли у Міністерстві розвитку громад та територій України та голова ОВА Олег Кіпер.

Які наслідки атаки на Одещину?

Під час нічної атаки безпілотники атакували один із портів в області.

Постраждали складські майданчики та два ангари, адміністративно-побутові приміщення. Також зафіксовано займання контейнерів та чотирьох автомобілів.

На щастя, ніхто не постраждав. На місці атаки працюють усі відповідні служби.

Окрім портів, під час нічної атаки було пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхові будинки у Чорноморську. 

Пошкоджено фасад, дах та скління приватного житлового будинку, зруйновано недобудову. Окрім того, сталося загоряння балкона та газової труби у багатоповерхівці.

Останні атаки на Україну

  • Окупанти влаштували пекло на Дніпропетровщині. Вони обстріляли вночі 3 райони області. На жаль, є загиблий, а також поранені – 42-річна жінка та 12-річний хлопчик.

  • Кілька вибухів з ночі до ранку пролунало у Харкові. Ворог цілився по об'єкту критичної інфраструктури.

  • А 1 квітня увечері у Чугуєві БпЛА влучив у 5-поверховий житловий будинок. Постраждали 3 жінки.