Планував теракт в Одесі: Служба безпеки України викрила російського агента

28 січня 2022 , 11:13
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Джерело:

СБУ

Працівники СБУ попередили можливий теракт в Одесі. Його хотів вчинити агент військової розвідки Росії.

Правоохоронці пильно слідкували за російським агентом. Раніше його викрили на вербуванні спільників для майбутніх злочинів.

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Російський терорист в Одесі

У Службі безпеки зібрали докази причетності агента ФСБ до злочинів в Україні. Відомо, що росіянин планував вчинити теракти в Одесі.

Під час прослуховування телефонних розмов агента російської розвідки, виявили, що чоловік уже знайшов виконавця для своїх планів. Серед іншого, ворожі військові планували таке:

  • пошкодити пам'ятник Героям Небесної Сотні в Одесі;
  • підпалити офіси волонтерів, які допомагають українським захисникам в зоні ООС;
  • організувати співпрацю з російською розвідкою;
  • навчити диверсантів стріляти з гранатомета;
  • влаштувати серію терактів в Одесі, зокрема на території військової частини.

Російського розвідника вже затримали. Йому повідомили про підозру в організації терористичного акту.

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Плановані теракти в Одесі: що відомо

Російського розвідника, який хотів вчинити теракти в Одеській області, викрили ще 10 січня. Кураторами іноземця, що час від часу приїжджав в Україну, були працівники російських спецслужб, які працюють з території невизнаної "Придністровської молдавської республіки". Він встиг підпалити автомобіль Збройних сил України та облити пам'ятник загиблим у війні з Росією українцям.

Агент Мураєв

Російська агентура працює в Україні й за іншими напрямками. Зокрема, Міністерство закордонних справ Великої Британії попередило, що Кремль хоче замінити українську владу на власника телеканалу "НАШ" Євгенія Мураєва.

Проросійський екснардеп начебто має очолити окупаційний уряд. У команді з ним можуть бути:

  • Сергій Арбузов, перший віцепрем'єр-міністр України у 2012 – 2014 роках та виконувач обов'язків прем'єра у 2014.
  • Андрій Клюєв, перший віцепрем'єр-міністр у 2010 – 2012 роках, глава Адміністрації експрезидента Януковича.
  • Володимир Сівкович, колишній заступник голови Ради національної безпеки й оборони (РНБО).
  • Микола Азаров, прем'єр-міністр України у 2010 – 2014 роках.

На Банковій такі заяви нікого не здивували. У Офісі Президента зазначили, що пора виводити на чисту воду "друзів Росії".

За словами радника голови ОП, це типова тактика Кремля – відбирати специфічних людей і просувати через них свої політичні інтереси в Україні.

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Автор: Євгенія Пласконь