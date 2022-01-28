Планував теракт в Одесі: Служба безпеки України викрила російського агента

Працівники СБУ попередили можливий теракт в Одесі. Його хотів вчинити агент військової розвідки Росії.

Правоохоронці пильно слідкували за російським агентом. Раніше його викрили на вербуванні спільників для майбутніх злочинів.

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Російський терорист в Одесі

У Службі безпеки зібрали докази причетності агента ФСБ до злочинів в Україні. Відомо, що росіянин планував вчинити теракти в Одесі.

Під час прослуховування телефонних розмов агента російської розвідки, виявили, що чоловік уже знайшов виконавця для своїх планів. Серед іншого, ворожі військові планували таке:

пошкодити пам'ятник Героям Небесної Сотні в Одесі;

підпалити офіси волонтерів, які допомагають українським захисникам в зоні ООС;

організувати співпрацю з російською розвідкою;

навчити диверсантів стріляти з гранатомета;

влаштувати серію терактів в Одесі, зокрема на території військової частини.

Російського розвідника вже затримали. Йому повідомили про підозру в організації терористичного акту.

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Плановані теракти в Одесі: що відомо Російського розвідника, який хотів вчинити теракти в Одеській області, Російського розвідника, який хотів вчинити теракти в Одеській області, викрили ще 10 січня . Кураторами іноземця, що час від часу приїжджав в Україну, були працівники російських спецслужб, які працюють з території невизнаної "Придністровської молдавської республіки". Він встиг підпалити автомобіль Збройних сил України та облити пам'ятник загиблим у війні з Росією українцям.

Агент Мураєв