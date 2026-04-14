Пошкодили порт, судно та будинки: окупанти завдали масованого удару по Одещині
- Російські безпілотники атакували південь Одещини, пошкодивши цивільну та портову інфраструктуру Ізмаїла, включаючи цивільне судно, причал, баржу та портове обладнання.
- Унаслідок обстрілу пошкоджено шість приватних будинків, автомобіль швидкої допомоги, знищено два пасажирські автобуси та сім легкових автомобілів, а також виникла пожежа на станції техобслуговування.
Уночі російські безпілотники масовано атакували південь Одещини, завдавши ударів по цивільній та портовій інфраструктурі Ізмаїла. Попри значні руйнування, обійшлося без загиблих і постраждалих.
На місці уражень працюють всі необхідні служби. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Що відомо про наслідки атаки?
У ніч проти 14 квітня російські війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по півдню Одеської області. Під ударом опинилася цивільна та портова інфраструктура Ізмаїла.
Унаслідок обстрілу на території Ізмаїльського порту пошкоджено цивільне судно під прапором Панами, причал, баржу та портове обладнання. Також зафіксовано кілька влучань по об'єктах морської інфраструктури.
Пошкоджене судно під час атаки / Фото з телеграм-каналу Олексія Кулеби
Один із ударів спричинив руйнування будівлі станції техобслуговування, там зафіксували пожежу. Вогонь оперативно ліквідували рятувальники. Знищено два пасажирські автобуси та сім легкових автомобілів.
Крім того, пошкоджень зазнали шість приватних будинків – у них пошкоджено покрівлі. Також постраждав автомобіль швидкої допомоги.
Зверніть увагу! Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба розповів, що Росія посилила атаки на портову інфраструктуру на Одещині. У 2026 році кількість атак вже перевищила удари за весь 2025 рік. Український уряд планує посилити захист портової інфраструктури, зокрема збільшивши кількість мобільно-вогневих груп та засобів РЕБ.
Які регіони України нещодавно зазнали російської атаки?
- У ніч на 14 квітня ворог атакував Україну чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 129 ударними БпЛА різних типів. За попередніми даними, Сили ППО знищили керовану авіаційну ракету та 114 ворожих дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. На жаль, зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих уламків на 5 локаціях.
- Вранці 14 квітня ворожі війська атакували Харків безпілотниками. Під ударом був Шевченківський район міста. Відомо, що дрон поцілив по балкону багатоповерхового будинку. Внаслідок удару постраждала 44-річна жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес.
- Напередодні, 13 квітня, росіяни атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя. Відомо, що окупанти завдали повторного удару по місту. Ворожим ударом пошкоджено будівлю, сталося займання.