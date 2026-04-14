Пошкодили порт, судно та будинки: окупанти завдали масованого удару по Одещині

Уночі російські безпілотники масовано атакували південь Одещини, завдавши ударів по цивільній та портовій інфраструктурі Ізмаїла. Попри значні руйнування, обійшлося без загиблих і постраждалих.

На місці уражень працюють всі необхідні служби. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Що відомо про наслідки атаки?

У ніч проти 14 квітня російські війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по півдню Одеської області. Під ударом опинилася цивільна та портова інфраструктура Ізмаїла.

Унаслідок обстрілу на території Ізмаїльського порту пошкоджено цивільне судно під прапором Панами, причал, баржу та портове обладнання. Також зафіксовано кілька влучань по об'єктах морської інфраструктури.



Пошкоджене судно під час атаки / Фото з телеграм-каналу Олексія Кулеби

Один із ударів спричинив руйнування будівлі станції техобслуговування, там зафіксували пожежу. Вогонь оперативно ліквідували рятувальники. Знищено два пасажирські автобуси та сім легкових автомобілів.

Крім того, пошкоджень зазнали шість приватних будинків – у них пошкоджено покрівлі. Також постраждав автомобіль швидкої допомоги.

За попередніми даними, обійшлося без загиблих та постраждалих. Робота об'єкта критичної інфраструктури залишається стабільною. На місці тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Наслідки атаки на Одещину / ДСНС Одеської області

Зверніть увагу! Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба розповів, що Росія посилила атаки на портову інфраструктуру на Одещині. У 2026 році кількість атак вже перевищила удари за весь 2025 рік. Український уряд планує посилити захист портової інфраструктури, зокрема збільшивши кількість мобільно-вогневих груп та засобів РЕБ.

