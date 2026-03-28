Прогримів вибух: в Одесі посеред вулиці затримали озброєного чоловіка з гранатою

В Одесі 28 березня поліція затримала озброєного чоловіка. Під час операції на місці також пролунав вибух.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Що відомо про затримання чоловіка зі зброєю та гранатою в Одесі?

У Нацполіції розповіли, що до правоохоронців 28 березня надійшло повідомлення про чоловіка, який був на вулиці Архітекторській з предметами, схожими на зброю. За попередньою інформацією, у нього в руках були граната та вогнепальна зброя.

Він здійснив кілька пострілів угору, а також пролунав вибух. Попередньо, потерпілих нема,

– зазначили у поліції.

На місці наразі працюють патрульні поліцейські, спецпризначенці підрозділу КОРД та батальйону поліції особливого призначення, а також інші екстрені служби. Самого чоловіка було затримано.



Поліція затримала озброєного чоловіка з гранатою в Одесі / Фото Нацполіції

"Територію події обмежено, правоохоронці гарантують безпеку громадян. Поліція закликає не наближатися до місця події", – резюмували у Національній поліції.

