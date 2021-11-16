Директор департамента образования и науки Елена Буйневич рассказала, что сейчас возобновить очное обучение невозможно, так как нужно найти замену отстраненным невакцинированным сотрудникам.

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По ее словам, в Одессе есть рекомендации к выводу детей на очное обучение, но заведения этого сделать пока не могут, потому что от работы отстранили 400 технических работников и 100 учителей, которым необходимо найти замену.

Мы получили рекомендации ВОЗ касаемо очного обучения. Но есть объективные причины, почему мы не выпустили учеников старшей и средней школы. Обеспечить санитарный режим невозможно, пока мы не осуществим замену кадров. Эту неделю мы будем работать над привлечением дополнительных людей,

– заявила Буйневич.

Она добавила, что сейчас каждая школа отрабатывает возможность вернуться к очному обучению с понедельника. Для этого перераспределяют часы, заполняют вакансии техперсонала. До пятницы, 19 ноября, каждая школа предоставит информацию о продолжении обучения.

Руководительница департамента добавила, что ученики 5 – 11 классов выйдут на обучение с 22 ноября в тех школах, где это будет возможно.

Отметим, что по состоянию на 15 ноября учатся в онлайн-режиме 5,4 тысячи школ, а это почти 40% от общего количества. Одним из лидеров онлайн-обучения является Одесская область – там дистанционка в 621 школе.

В каких городах возобновили очное обучение для учеников:

Черновцы – школы с понедельника, 15 ноября, вернули всех учеников на очное обучение.

– школы с понедельника, 15 ноября, вернули всех учеников на очное обучение. Ровно – для учеников всех классов с 15 ноября возобновили очное обучение.

– для учеников всех классов с 15 ноября возобновили очное обучение. Львов – начальные классы в городе сели за парты еще 15 ноября. А ученики 5 – 11 классов и студенты университетов могут вернуться к очному обучению при условии 100% вакцинации работников с 22 ноября.

– начальные классы в городе сели за парты еще 15 ноября. А ученики 5 – 11 классов и студенты университетов могут вернуться к очному обучению при условии 100% вакцинации работников с 22 ноября. Ивано-Франковск – в городе с 22 ноября планируют вернуть за парты учеников 5 – 11 классов в гимназиях и лицеях при условии 100% привитых работников.

К слову, министр образования Сергей Шкарлет заявил, что если в учебном заведении все работники вакцинированы против коронавируса (даже в красной зоне), то детей нужно возвращать за парты.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что учебные заведения должны перейти на очную форму обучения. По его словам, невакцинированных педагогов отстранили, поэтому в учебных заведениях уже должно быть 100% вакцинированных работников.