Директорка департаменту освіти та науки Олена Буйневич розповіла, що наразі відновити очне навчання неможливо, адже потрібно знайти заміну відстороненим невакцинованим співробітникам.

До теми У КМДА назвали умову, за якої київські школи повернуться до очного навчання

За її словами, в Одесі є рекомендації до виведення дітей на очне навчання, але заклади цього зробити поки не можуть, адже від роботи відсторонили 400 технічних працівників та 100 вчителів, яким потрібно знайти заміну.

Ми отримали рекомендації ВООЗ щодо очного навчання. Але є об'єктивні причини, чому ми не випустили учнів старшої й середньої школи. Забезпечити санітарний режим неможливо, поки ми не здійснимо заміну кадрів. Цей тиждень ми будемо працювати над залученням додаткових людей,

– заявила Буйневич.

Вона додала, що наразі кожна школа відпрацьовує можливість повернутися до очного навчання з понеділка. Для цього перерозподіляють години, заповнюють вакансії техперсоналу. До п’ятниці, 19 листопада, кожна школа надасть інформацію щодо продовження навчання.

Керівниця департаменту додала, що учні 5 – 11 класів вийдуть на навчання з 22 листопада в тих школах, де це буде можливо.

Зазначимо, що станом на 15 листопада навчаються в онлайн-режимі 5,4 тисячі шкіл, а це майже 40% від загальної кількості. Одним із лідерів онлайн-навчання є Одещина – там дистанційка у 621 школі.

В яких містах відновили очне навчання для учнів:

Чернівці – школи з понеділка, 15 листопада, повернули всіх учнів на очне навчання.

– школи з понеділка, 15 листопада, повернули всіх учнів на очне навчання. Рівне – для учнів всіх класів з 15 листопада відновили очне навчання.

– для учнів всіх класів з 15 листопада відновили очне навчання. Львів – початкові класів у місті сіли за парти ще 15 листопада. А учні 5 – 11 класів та студенти університетів можуть повернутися до очного навчання за умови 100% вакцинації працівників з 22 листопада.

– початкові класів у місті сіли за парти ще 15 листопада. А учні 5 – 11 класів та студенти університетів можуть повернутися до очного навчання за умови 100% вакцинації працівників з 22 листопада. Івано-Франківськ – в місті з 22 листопада планують повернути за парти учнів 5 – 11 класів у гімназіях і ліцеях за умови 100% щеплених працівників.

До слова, міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що якщо у закладі освіти всі працівники вакциновані проти коронавірусу (навіть у червоній зоні), то дітей треба повертати за парти.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що навчальні заклади повинні перейти на очну форму навчання. За його словами, невакцинованих освітян відсторонили, тож у закладах освіти вже має бути 100% вакцинованих працівників.