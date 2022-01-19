По версии следствия, участники преступной группы запустили сайты с порноконтентом в феврале 2020 года. Они также активно рекламировали его в сети.

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Как зарабатывали на порноконтенте

Злоумышленники установили на своих сайтах вредоносные программы, которые при клике на сайте перебрасывали пользователя на определенные страницы с рекламой. За такой трафик владельцы нелегального бизнеса получали деньги.



Правоохранители разоблачили группу мужчин, которые распространяли порноконтент / Фото прокуратуры Одессы

Оплата поступала одесситам в электронном виде. Впоследствии владелец сайтов выводил наличные и распределял между партнерами.



Одесситы создали сайты, на которые заливали запрещенные фото и видео / Фото прокуратуры Одессы

Часть от заработанной суммы злоумышленники вложили в расширение своих сайтов и распространение запрещенных фото и видео.

Наказание для организованной группы

По факту незаконного распространения порнографического контента в интернете открыли уголовное производство. Следователи передали обвинительный акт в суд.



Они также рекламировали свои сайты в интернете и зарабатывали деньги на кликах / Фото прокуратуры Одессы

Всем трем участникам организованной группы в Одессе грозит до 7 лет заключения. Суд должен избрать для них соответствующее наказание.

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Другие участники незаконного бизнеса

В ходе следствия правоохранители обнаружили еще 2 участников масштабной схемы, которые помогали в продуцировании и распространении порноконтента.



Всем злоумышленникам грозит до 7 лет за решеткой / Фото прокуратуры Одессы

Известно, что один из злоумышленников умер еще до завершения досудебного расследования. Другого уже осудили на основании соглашения о признании виновности.