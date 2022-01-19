За версією слідства, учасники злочинної групи запустили сайти з порноконтентом в лютому 2020 року. Вони також активно рекламували їх у мережі.

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Як заробляли на порноконтенті

Зловмисники встановили на своїх сайтах шкідливі програми, які при клацанні на сайті перекидали користувача на певні сторінки з рекламою. За такий трафік власники нелегального бізнесу отримували гроші.



Правоохоронці викрили групу чоловіків, які поширювали порноконтент / Фото прокуратури Одеси

Оплата надходила одеситам у електронному вигляді. Згодом власник сайтів виводив готівку та розподіляв між партнерами.



Одесити створили сайти, на які заливали заборонені фото й відео / Фото прокуратури Одеси

Частину від заробленої суми зловмисники вклали в розширення своїх сайтів і розповсюдження заборонених фото й відео.

Покарання для організованої групи

За фактом незаконного розповсюдження порнографічного контенту в інтернеті відкрили кримінальне провадження. Слідчі передали обвинувальний акт до суду.



Вони також рекламували свої сайти в інтернеті й заробляли гроші на кліках / Фото прокуратури Одеси

Усім трьом учасникам організованої групи в Одесі загрожує до 7 років ув'язнення. Суд має обрати для них відповідне покарання.

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Інші учасники незаконного бізнесу

У ході слідства правоохоронці виявили ще 2 учасників масштабної схеми, які допомагали в продукуванні та поширенні порноконтенту.



Усім зловмисникам загрожує до 7 років за ґратами / Фото прокуратури Одеси

Відомо, що один зі зловмисників помер ще до завершення досудового розслідування. Іншого вже засудили на підставі угоди про визнання винуватості.